"Nur wir...": Matthias Schweighöfer mit süßer Liebes-Erklärung an seine Ruby

Seit vier Jahren sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee mittlerweile ein Paar. © Screenshot/Instagram/matthiasschweighoefer (Bildmontage)

Matthias Schweighöfer hat es geschafft. Der 42-jährige Schauspieler ist nicht nur in Deutschland eine ganz große Nummer. Auch in Hollywood gehört er zu Creme de la Creme.

Neben den beruflichen Erfolgen kann er sich auch über ein tolles Privatleben freuen. Seit vier Jahren ist er mit Schauspiel-Kollegin Ruby O. Fee liiert. Trotz der Tatsache, dass auch beim Glamour-Pärchen Streitigkeiten nicht ausbleiben, erklärte er seiner Liebsten auf Instagram seine Liebe auf süße Art und Weise.

Dafür postete der Schauspieler auf seinem Account einen gelungenen Schnappschuss, der das glückliche Paar auf einem E-Bike zeigt - verliebt schmiegt Ruby sich von hinten an ihren Freund. "Nur wir... und ein Moped", schrieb Schweighöfer dazu.

Doch nicht nur dieses Bild macht deutlich, dass die beiden derzeit wohl kaum glücklicher sein könnten. In seiner Story veröffentlichte der "Heart of Stone"-Darsteller einen Repost seiner Freundin mit den Worten: "Einen Tusch auf Ruby! Ich liebe diese Frau. So stolz!"