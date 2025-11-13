Matthias Schweighöfer tritt auf die Bremse: Statt Party gibt es Meditation

Berlin - Matthias Schweighöfer (44) hat in rund 76 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Jetzt ist er jedoch offen für mehr Ruhe und Entschleunigung.

Matthias Schweighöfer (44) lässt es mittlerweile eher ruhiger angehen. © Georg Wendt/dpa

Er zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Filmlandschaft. Das heißt: Dauereinsatz. Und das nicht nur bei zahlreichen Dreharbeiten, sondern auch bei Interviews, Werbespots und Auftritten auf dem roten Teppich.

Während er früher nach Premieren noch die Tanzfläche eroberte, zieht er sich heute lieber zurück und fährt nach Hause. "Vieles, was draußen passiert, nehme ich nicht mit nach Hause", so Schweighöfer gegenüber BILD. Was ihn nach einem langen Tag herunterbringt? "Zehn Minuten zum Meditieren und eine Dusche."

Mit Mitte 40 habe er gelernt, dass "der Motor nicht immer auf 250 laufen muss". Ihm sei klar geworden, dass man, wenn man immer nur schnell sei, verpasse, was links und rechts am Straßenrand passiere.

Probleme mit dem Älterwerden habe er allerdings nicht. "Ich habe das leider nicht unter Kontrolle – also nehme ich es an", erklärte der Schauspieler.