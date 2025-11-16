Neuer Kinofilm über tiefste Sehnsüchte: Matthias Schweighöfer enthüllt seine Wünsche

Matthias Schweighöfer ist mit seinem neuen Kinofilm "Das Leben der Wünsche" auf Tour. Der Streifen hat ihn acht Jahre lang beschäftigt.

Von Lena Plischke, Raik Bartnik

Zwickau - Matthias Schweighöfer (44) ist wieder auf Tour, diesmal für seinen neuen Kinofilm "Das Leben der Wünsche", der am Donnerstag gestartet ist. Der Streifen hat ihn acht Jahre lang beschäftigt.

Acht Jahre hat Matthias Schweighöfer (44) an dem Film "Das Leben der Wünsche" gearbeitet. © Ralph Kunz In dem knapp 100-minütigen Film spielt er Felix, einen Mann, der mitten im Leben scheitert: Ehe am Ende, Job futsch, Kinder fern, Haare dünn. Erst ein mysteriöser Fremder (Henry Hübchen, 77), der ihm drei Wünsche anbietet, bringt alles ins Rollen und ins Chaos. Denn Felix wünscht sich, dass alle seine Wünsche wahr werden. Eine Entscheidung, die ihn zu Erfolg, Liebe und vollem Haar bringt, aber auch zu seinen dunkelsten Begierden führt. Im TAG24-Interview erzählt Schweighöfer, wie sehr ihn diese Rolle beschäftigt hat: "Der Film hat was Fantastisches und Humorvolles. Er ist sehr berührend und man hat anderthalb Stunden eine richtig gute Zeit." Matthias Schweighöfer Matthias Schweighöfer begeistert Zwickauer Fans: "Nicht wünschen, sondern anfangen" Acht Jahre lang habe er an dem Projekt gearbeitet - zwischen Dreharbeiten in Frankreich mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (39), den USA (unter anderem "Oppenheimer" und "Army of Thieves") und Deutschland.

Musikerin Paula (Verena Altenberger, 38) hört sich in "Das Leben der Wünsche" die Sorgen von Felix (Schweighöfer) an. © ProU Producers United Film GmbH

Bei Schweighöfer-Premieren überwiegend Frauen im Publikum