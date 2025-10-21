Backstage bei Harry Potter: Dieses Kostüm will Max Giesinger mit nach Hause nehmen

Hamburg - Anlässlich des großen Castwechsel bei "Harry Potter und das verwunschene Kind" hat Max Giesinger (37) seine Patenkinder am Dienstag einen Tag lang begleitet und durfte sogar selbst in die Rolle des Titelhelden schlüpfen – zumindest ins Kostüm, was er dann auch gar nicht mehr ausziehen wollte. Der "80 Millionen"-Sänger ist seit diesem Jahr der offizielle Pate der magischen Produktion im Hamburger "Mehr! Theater am Großmarkt".

Max Giesinger gut gelaunt beim "Vocal Warm-up" gemeinsam mit dem Cast von "Harry Potter und das verwunschene Kind". © Tag24/Madita Eggers

Nach dem Physical Warm-up, das aber noch nicht mit Max Giesinger stattfand (aufgewärmt wurde sich passenderweise mit seinem Lied: "Auf das, was da noch kommt") ging es weiter mit dem Vocal Warm-up. Angeleitet von dem 37-Jährigen.

Nicht nur für das Theater ein Novum (noch nie habe ein Externer das Warm-up geleitet), sondern auch für Giesinger: "Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht". Normalerweise wärme er sich vor seinen Konzerten immer alleine auf. Und das am liebsten mit der sogenannten "Blubbern"-Übung, die er dann auch direkt an den Cast weitergab.

Danach ging es weiter in die Maske, wo nicht nur die Darstellenden von Hermine, Ron und Harry für die anstehende Proben geschminkt wurden, sondern auch der Sänger. Mit Narbe, Brille, Zauberstab und Original-Umgang wurde er innerhalb von wenigen Minuten in Harry Potter verwandelt.

"Ich habe das Gefühl, ich verschmelze sehr gut mit dieser Figur. Ich habe ganz große Lust, dieses Outfit mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht sollte ich mal in meinem Pausenjahr als Harry-Potter-Double mal durch die Schanze laufen", so Giesinger gegenüber TAG24.

Mit seinem neuen Album "Glück auf den Straßen" will der Sänger noch auf Tour gehen und danach eine Pause einlegen. Dafür suche er noch eine Beschäftigung.

Warum nicht als Teil des Casts? "Ich wäre an einer Rolle interessiert, die in meinem Pausenjahr keinen großen Druck mit sich bringt – also etwas eher Kleines, bei der man nicht viel Text hat und nicht so viel falsch machen kann. Keine tragende Rolle, an der das ganze Stück hängt." Er könnte sich zum Beispiel die Maulende Myrte vorstellen oder: "Als Dementor, einmal Leute erschrecken."