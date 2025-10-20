Konzert-Beichte: Max Giesinger verrät rührende Abschiedsworte seiner verstorbenen Oma

Hamburg/Karlsruhe - Mit der Gitarre in der Hand steht Max Giesinger (37) bei seinem Konzert in Karlsruhe auf der Bühne. Doch bevor er den nächsten Song anstimmt, erzählt der Musiker eine bewegende Anekdote seiner verstorbenen Oma.

Max Giesinger (37) stimmte bei seinem Konzert emotionale Töne an. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich habe sie ja noch besucht. Und wir hatten ein wunderschönes letztes Gespräch", so der Sänger zum Publikum - alles festgehalten in einem aktuellen Reel auf seinem Instagram-Account.

Generell schien seine verstorbene Großmutter ein großer Supporter von Giesinger gewesen zu sein. Als der noch ein Teenager war, gab sie ihrem Enkel noch einen wichtigen Ratschlag mit.

"Sie hat mir auch früher immer gesagt: 'Max, mach dir keine Sorgen, ich weiß, Schule läuft nicht so gut, aber das mit der Musik ...'", so der Musiker.

"'Wenn du irgendwie deine Miete davon zahlen kannst, ist alles in Ordnung. Du machst das schon'", zitiert der ehemalige "The Voice of Germany"-Teilnehmer seine verstorbene Großmutter mit einem badischen Dialekt.

Am Ende ihres letzten gemeinsamen Gesprächs habe sich seine Oma mit den Worten "Mach's gut" von dem Musiker verabschiedet, erinnert sich Giesinger weiter.