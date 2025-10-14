Konzert-Überraschung bei Max Giesinger: Plötzlich taucht ein unerwarteter Gast auf

Hamburg - Max Giesinger (37) steht bei seinem Konzert in Hamburg mit seiner Gitarre auf der Bühne. Als er die ersten Töne des nächsten Songs anstimmt, hat er dem Publikum etwas ganz Besonders zu verkünden.

Max Giesinger (37) hatte bei seinem Konzert in Hamburg einen besonderen Gast auf der Bühne. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa

"Ich habe einen guten Freund eingeladen, um den Song mitzusingen", kündigt der Sänger auf der Bühne an - alles festgehalten in einem aktuellen Instagram-Reel.

Applaus im Zuschauerraum macht sich breit. Giesinger-Fans wissen: Im September hat der Musiker gemeinsam mit seinem Kumpel und Sänger-Kollegen Johannes Oerding (43) den Song "Wimpernschlag" herausgebracht.

Voller Vorfreude erwarteten die Fans bereits, dass Giesinger mit seiner Ankündigung doch tatsächlich seinen Freund Oerding auf die Bühne holt, um gemeinsam ihren neuen Song zu performen.

Doch falsch gedacht.

"Leider hat er sich für heute verabschieden lassen. Der ist gerade voll im Oktoberfest-Fieber und ist jetzt noch weiter auf die Cannstatter Wasen gefahren", erklärt Giesinger enttäuscht.

"Aber Steffen hat sich bereit erklärt, den Johannes-Oerding-Part zu übernehmen", versucht der Musiker seine Fans zu besänftigen, während er auf seinen Keyboarder zeigt, der neben ihm auf der Bühne steht.