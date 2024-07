Mega-Fail bei Max Giesinger: "Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist"

Hamburg - Was für ein Sch …! Musiker Max Giesinger (35) meldete sich am gestrigen Montag mit einem lustigen Reel bei seinen rund 486.000 Followern auf Instagram - zumindest für seine Abonnenten war es amüsant.

Musiker Max Giesinger (35) ist von einer Taube angeschissen worden. Das lustige Reel zu dem Fail lud er am gestrigen Montag bei Instagram hoch. © Fotomontage: Instagram/maxgiesinger

"Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist", schrieb der Wahl-Hamburger in der Caption zu dem Video, das bei vielen Fans für reichlich Schmunzeln gesorgt haben dürfte. Max selbst war nicht ganz so sehr zum Lachen zumute.

"Ich bin gerade eben vor die Tür gegangen und dachte, ich ziehe mal mein altes Lieblings-Costa-Rica-Shirt an ... und jetzt guckt mal, was passiert ist", berichtete der Sänger mit ziemlich bedientem Gesichtsausdruck.

Im nächsten Moment schwang er mit der Handykamera herum und filmte seinen Ärmelansatz - der ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden war. "Wirklich in der Sekunde, in der ich hier rausging, direkt ein Taubenschiss", verdeutlichte der 35-Jährige.

Anschließend präsentierte der Musiker seiner Community auch den Übeltäter: Die Taube saß vollkommen ungerührt auf einer Laterne und zeigte keinerlei Reue. "Voll stolz thront sie über den Dächern, wohl wissend, dass sie mich angeschissen hat", kommentierte Max.

Immerhin schien der Sänger keinen wichtigen Termin oder zumindest keinen Zeitstress gehabt zu haben, sodass er zurück in seine Wohnung gehen und sich umziehen konnte.