Scheidung von Bastian Schweinsteiger: Ana Ivanović wendet sich an Gericht

München/Palma - Dass das einstige Traumpaar Ana Ivanović (38) und Bastian Schweinsteiger (41) getrennte Wege geht , ist schon länger bekannt. Jetzt machte die frühere Tennis-Weltklassespielerin einen nächsten Schritt zur Scheidung.

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger haben drei gemeinsame Söhne. © Christophe Gateau/dpa

Gut neun Jahre nach der Traumhochzeit in Venedig im Sommer 2016 habe die 38 Jahre alte Serbin beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht, berichtete die "Bild"-Zeitung.

Ivanović lebt mit den drei gemeinsamen Söhnen (geboren 2018, 2019 und 2023) in Palma de Mallorca. Dort soll sie demnach Klage auf Unterhalt für die Kinder eingereicht haben.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz, man wolle die Meldung nicht kommentieren. Das Management von Schweinsteiger reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht. Ein Sprecher des Amtsgerichts München teilte mit, man könne zu "nicht-öffentlichen Familiensachen allgemein keine Auskünfte" erteilen.

Das Paar hatte sich bereits vor Monaten getrennt. Das hatte Anwalt Schertz nach monatelangen Spekulationen um ein Ehe-Aus im Juli bestätigt. Als Grund nannte er damals "unüberbrückbare Differenzen".

Der Anwalt hatte gleichzeitig darum gebeten, die Privatsphäre seiner Mandantin und der Kinder zu respektieren. Die Beteiligten hüllten sich seitdem hinsichtlich der Beziehung in Schweigen.