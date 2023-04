Max Giesinger beglückt Leipzig: "Hoffnung fast verloren, die Tour machen zu können"

Leipzig - Endlich ist jetzt! Mehrmals musste die Tour von Max Giesinger (34) verschoben werden. Am gestrigen Sonntag beschenkte er Leipzig nun mit seinen Songs.

Dass der 34-Jährige erfreut ist, merkt man ihm den Abend über an. Immer wieder geht er zu den Fans, die lauthals seine großen Hits wie "80 Millionen" oder "Wenn sie tanzt" mitsingen.

Schon damals wollte Max auf Tournee gehen. Nur die Situation erlaubte es nicht und so musste die Tour immer wieder verschoben werden. Doch nun war es endlich so weit.

Im Februar 2021 kam seine Single "Irgendwann ist jetzt" auf den Markt - mit einer unmissverständlichen Aussage: "Ich will nicht länger warten, dass was passiert!"

Auch an der Gitarre lieferte der 34-Jährige ab. © Nico Schimmelpfennig

Mittlerweile hat der Wahl-Hamburger vier Alben rausgebracht. Doch der Anfang war schwer. Als Straßenmusiker begonnen und via Coversongs bei YouTube auf sich aufmerksam gemacht, um schlussendlich bei "The Voice of Germany" dabei zu sein.

Über sein erstes Album erzählt er, dass er das Projekt über Crowdfunding und Wohnzimmerkonzerte finanzieren musste, und so hieß der Sampler treffenderweise "Laufen lernen". Mittlerweile füllt er große Hallen, was ihm noch etwas surreal erscheint.

Auf einer kleinen Bühne mitten im Publikum spielte er am Sonntag am Klavier die Premiere seines neuen Songs "4000 Wochen". Das gefühlvolle und mitreißende Lied bescherte jedem seiner Fans Gänsehaut pur.

Leipzig war das Finale seiner Tour. Aber auch im Sommer wird Max Giesinger noch einige Konzerte geben, bevor er am nächsten Album arbeiten wird.