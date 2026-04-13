Schmerzhafte Begegnung im Wellness-Urlaub: Kuh bricht Max Giesinger den Finger

Hamburg - Sänger Max Giesinger (37) hat sich bei einem ungewöhnlichen Unfall verletzt. Eigentlich wollte der Musiker ("80 Millionen") einige entspannte Wellnesstage in den Bergen verbringen – doch die Begegnung mit einer Kuh endete schmerzhaft.

Max Giesinger (37) hat ausgerechnet im Wellnessurlaub eine schmerzhafte Begegnung mit einer Kuh. © Georg Wendt/dpa

"Ich wollte fünf Tage Wellness machen, und eine Kuh hat mir gestern meinen Finger abgebrochen", meldete sich der Sänger am Sonntag mit einer eingegipsten rechten Hand in seiner Instagram-Story.

Wie es dazu kam, schilderte Giesinger ebenfalls: "Ich wollte die streicheln und bin da so zwischen diesen Futternapf und einen Metallstab und dann fand die das überhaupt nicht geil und ist mit ihrem massiven Kopf hoch und dann war meine Hand dazwischen und jetzt ist der Finger durch!"

Die Verletzung hat vorerst Konsequenzen für den Musiker. "Ich kann jetzt keinen Sport machen und keine Gitarre spielen, sechs Wochen lang. Ich wollte doch nur eine Kuh streicheln", so der Wahl-Hamburger frustriert.

Trotzdem zeigt sich Giesinger gelassen und nimmt möglichen Sorgen seiner Fans den Wind direkt wieder aus den Segeln: "Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich. Aber keine Sorge, bis zum Open Air Sommer sind mein Finger und ich wieder fit wie ein Turnschuh!"

In einem TAG24-Interview Anfang des Jahres im Rahmen seiner Gastauftritte bei "Holiday on Ice" betonte Giesinger bereits, wie sehr er sich auf die Sommerkonzerte mit seinen Fans freue: "Das wird toll!"