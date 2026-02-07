Eiskunst-Spektakel mit Max Giesinger bei "Holiday on Ice": Was ihn besonders beeindruckt

Hamburg - Licht an, der mit Strass-Steinen besetzte Filmprojektor läuft – und Action: "Holiday on Ice" entführt mit seiner neuen Show "Cinema of Dreams" in die Welt großer Kino-Blockbuster. Mit dabei auf dem Eis: Sänger Max Giesinger (37). Bei der Hamburg -Premiere am Freitag stand der Wahl-Hanseat gleich zweimal mit den 37 internationalen Eiskunstläufern auf dem Eis. TAG24 traf den Musiker zwischen den beiden Shows am Nachmittag und Abend.

Zu Max Giesingers "Wenn sie tanzt" legen die Profis Emmanuelle Proft und Nicolas Nadeau ein romantisches Duett aufs Eis. © Martin Miseré

"Die Stimmung eben war schon mal super", so der Musiker, der seit zehn Jahren in der Hansestadt lebt. "Man merkt, dass die Leute wissen, dass ich einer von ihnen bin. Das ist gefühlt sogar ein Heimvorteil." Inzwischen bestehe selbst seine DNA, wie er selbst sagt, "zu 50 Prozent aus Hamburg".

Der erste Auftritt in der Hansestadt habe sich deutlich anders angefühlt als seine allererste Show mit "Holiday on Ice" in München. "Da war natürlich noch alles ungewohnt, aber jetzt bin ich richtig drin und das fühlt sich gut an."

Für Giesinger ist die traditionsreiche Show Neuland, sowohl als Zuschauer als auch als Teil des Ensembles: "Ich habe so etwas noch nie gemacht und wusste nicht, was mich erwartet." Heute sei er froh zugesagt zu haben: "Es ist ein echtes Abenteuer und eine Ehre, Teil dieses Riesenkonstrukts zu sein."

Besonders beeindruckt zeigt sich der Sänger von der Größe und Präzision der Inszenierung. "Es ist krass, diese ganze Show um sich herum zu haben. Hier macht einer einen Backflip, dort passiert wieder etwas anderes – alles ist komplett durchgetaktet und extrem professionell." Vor allem die Belastung für das Ensemble habe ihn überrascht: "Die machen teilweise drei Shows am Tag. Wenn man sieht, was die da leisten, ist das schon echt beeindruckend."

Der 37-Jährige ist bei ausgewählten Terminen der Deutschlandtour als Special Guest dabei. Nach Hamburg folgen noch Auftritte in Berlin und Köln. In der Show ist er zweimal zu sehen: Im ersten Akt singt er seinen Song "Butterfly Effect", im zweiten Akt interpretiert er seinen Hit "Wenn sie tanzt" allein am Klavier in einer Akustik-Version.

Er selbst trägt keine Schlittschuhe, wie er TAG24 verriet. "Ich habe Spikes an den Schuhen, damit ich nicht übers Eis schlittere". Ganz kalt lässt ihn die Eisfläche aber nicht: "Ich hätte schon mal Lust, zehn Minuten ein paar Runden zu drehen. Pirouetten aber lieber nicht, allein wegen der Gelenke."