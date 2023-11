Geständnis bei Promi Big Brother: Ehe von Max Kruse und Dilara beinahe gescheitert

Dilara Kruse (32, 2.v.r.) erzählt ihren Mitbewohnern bei "Promi Big Brother" von dem Shitstorm, den sie wegen ihrer Ehe mit Max Kruse über sich ergehen lassen musste. © Sat.1

Und das, obwohl die 32-Jährige lange Zeit gar nicht im Rampenlicht stehen wollte, wie die "B.Z." berichtete. Das sei auch lange Zeit ein Hinderungsgrund für ihre Ehe mit Max gewesen.

Denn für eine Person, die wie sie nie in der Öffentlichkeit stehen wollte, "ist das schwierig, wenn Du so einen bekannten Mann hast", erklärte sie ihren Mitbewohnern in der SAT.1-Show.

Dann müsse man sich entscheiden "und das willst Du eigentlich nicht, weil Du Angst hast".

Außerdem wollte Dilara auch nicht als klassische Spielerfrau abgestempelt werden, die ihrem Star-Gatten nur auf der Tasche liegt. Schließlich führte sie ein normales Leben, bevor sie ihn kennenlernte, arbeitete als Kellnerin in einer Berliner Shishabar.

Manchmal habe sie sogar zwei oder drei Jobs gleichzeitig gehabt und trotzdem wurde ihr regelmäßig vorgeworfen, dass sie Max nur wegen seines Geldes geheiratet habe. "Das hat viel mit meiner Psyche gemacht. Ich habe zu Hause gesessen und geheult", erzählte die Berlinerin im Livestream bei Joyn+.