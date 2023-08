Max Kruse hat schlechte Nachricht für seine Fans: "Lief nicht mehr ganz rund"

Max Kruse (35, 2.v.l.) konnte im Heimauftakt gegen den VfL Osnabrück seinen ersten Scorer-Punkt für den SC Paderborn feiern. © David Inderlied/dpa

Kruse stand im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr auf die Fußballbühne gleich über die volle Distanz auf dem Rasen. Und der Offensivstratege konnte sogar seinen ersten Scorer-Punkt für die Ostwestfalen verbuchen.

Seine scharfe Flanke in den Strafraum drückte Innenverteidiger Jannis Heuer (24) nach 56. Minuten mit der Hüfte zur 1:0-Führung gegen den VfL Osnabrück über die Torlinie. Dennoch konnte sich der SCP nicht über den ersten Dreier der Saison freuen, denn die Gäste kamen nach 80 Zeigerumdrehungen noch durch Florian Kleinhansl (22) zum Ausgleich.

Kein Wunder, dass Kruse am Sonntag nicht gerade bester Laune war, als er sich aus dem verregneten Berlin bei seinen Fans meldete. "Erstmal gibt's natürlich zu erzählen, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Verlauf des Spiels am Freitag, in zweierlei Hinsicht", teilte Max in seiner Instagram-Story mit.

Das Ergebnis sei in seinen Augen nicht verdient gewesen. "Ich finde, dass wir fußballerisch klar besser waren", erklärte der Ex-Nationalspieler. Allerdings habe es seine Mannschaft an Effektivität vermissen lassen.