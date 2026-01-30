"Max würde sein Zimmer teilen": Will Anahita mit Sascha noch ein Baby?
Stuttgart - Ex-Miss-Germany Anahita Rehbein (32) kann sich wohl ein Baby mit Freund Sascha H. (37) vorstellen. Die Pläne scheinen konkreter zu werden. Das verriet sie kürzlich während einer Fragerunde bei Instagram.
Max (4) ist ihr gemeinsamer Sohn mit Noch-Ehemann Jörg Echtermann, von dem sie aktuell in Trennung lebt. Mit Freund Sascha wohnen Anahita und der Vierjährige zusammen in Stuttgart.
Mit "Ein kleines Q&A - was wollt ihr wissen?", startet die Influencerin ganz offen ihre Fragerunde, die Follower nehmen das Angebot an.
Auf die Frage, ob sie Sohn Max natürlich entbunden habe, sagt sie, es sei eine knappe Sache gewesen, denn durch die PDA habe sie keine Wehen mehr bekommen. "Ich habe so geweint, mich wie eine Versagerin gefühlt", erklärt sie, als sie sich erinnert, in den OP-Saal für einen Kaiserschnitt gebracht zu werden. Doch dann wendete sich das Blatt: "Plötzlich kamen die Wehen, der Muttermund hatte sich geöffnet, und Max konnte mit der Saugglocke geholt werden."
Die nächste Frage: "Hast du damals gestillt?". Die ersten zwei Wochen habe Anahita gestillt. "Ich habe zwei Monate abgepumpt und die Milch dann gegeben. Das war für mich die reinste Hölle. Stillen hat bei mir nicht geklappt", erklärt sie.
Ihre Brüste seien steinhart gewesen. "Es kam nichts raus. Ich habe keine Ahnung, ob es auch daran lag, dass ich eine Wochenbettdepression hatte. Mir ging es einfach nicht gut".
"Vielleicht habe ich das Glück, das nächste Mal stillen zu können"
"Ich habe mich gefühlt wie eine Kuh. Ich würde auch nicht noch mal abpumpen, wenn ich nicht stillen könnte." Max habe dann Pre-Nahrung bekommen. "Es war so schlimm. Aber wer weiß, vielleicht habe ich das Glück, das nächste Mal stillen zu können", sagt Anahita und lächelt.
Ist die Familienplanung mit ihrem Freund Sascha schon in vollem Gange? Zumindest beantwortet sie neugierige Fragen ihrer Fans präzise.
Auf die Frage, ob die Wohnung groß genug für ein zweites Kind wäre, antwortet sie: "Max hat schon gesagt, dass er sein Kinderzimmer teilen würde."
Die kleine Familie lebt derzeit in einer "120 oder 140 Quadratmeter-Wohnung": Kinderzimmer, Schlafzimmer, Büro, Ankleidezimmer und Gästezimmer. Büro und Ankleidezimmer könnten sie vereinen, sodass ein weiteres Kinderzimmer entstehen könnte, erklärt Anahita.
In den ersten zwei Jahren brauche Anahita für das Baby nur einen Wickeltisch, ob sie einen Kinderwagen brauche, das entscheide sie dann spontan.
Nun fragt sich nur, wann es so weit ist und die Patchwork-Familie zu viert lebt? Verheiratet ist Anahita noch mit Ex-Mann Jörg Echtermann. Auf die Frage, wann die Scheidung ist, antwortet sie: "Keine Ahnung" und zuckt mit den Schultern. In der Vergangenheit lieferten sich beide einen Rosenkrieg.
Titelfoto: Screenshot: Instagram.com/anahitarehbein (Fotomontage)