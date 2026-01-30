"Max würde sein Zimmer teilen": Will Anahita mit Sascha noch ein Baby?

Stuttgart - Ex-Miss-Germany Anahita Rehbein (32) kann sich wohl ein Baby mit Freund Sascha H. (37) vorstellen. Die Pläne scheinen konkreter zu werden. Das verriet sie kürzlich während einer Fragerunde bei Instagram.

Influencerin Anahita Rehbein (32) erinnert sich an ihre erste Geburt und das Stillen. Wird das bald wieder Thema bei ihr sein? © Screenshot: Instagram.com/anahitarehbein (Fotomontage)

Max (4) ist ihr gemeinsamer Sohn mit Noch-Ehemann Jörg Echtermann, von dem sie aktuell in Trennung lebt. Mit Freund Sascha wohnen Anahita und der Vierjährige zusammen in Stuttgart.

Mit "Ein kleines Q&A - was wollt ihr wissen?", startet die Influencerin ganz offen ihre Fragerunde, die Follower nehmen das Angebot an.

Auf die Frage, ob sie Sohn Max natürlich entbunden habe, sagt sie, es sei eine knappe Sache gewesen, denn durch die PDA habe sie keine Wehen mehr bekommen. "Ich habe so geweint, mich wie eine Versagerin gefühlt", erklärt sie, als sie sich erinnert, in den OP-Saal für einen Kaiserschnitt gebracht zu werden. Doch dann wendete sich das Blatt: "Plötzlich kamen die Wehen, der Muttermund hatte sich geöffnet, und Max konnte mit der Saugglocke geholt werden."

Die nächste Frage: "Hast du damals gestillt?". Die ersten zwei Wochen habe Anahita gestillt. "Ich habe zwei Monate abgepumpt und die Milch dann gegeben. Das war für mich die reinste Hölle. Stillen hat bei mir nicht geklappt", erklärt sie.

Ihre Brüste seien steinhart gewesen. "Es kam nichts raus. Ich habe keine Ahnung, ob es auch daran lag, dass ich eine Wochenbettdepression hatte. Mir ging es einfach nicht gut".