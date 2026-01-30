Dschungelkönig verrät: Diese Fehler machen Frauen beim ersten Date

Hamburg - Mädels, genau hingehört! Filip Pavlovic (31), Dschungelkönig von 2022 , hat auf Instagram über drei typische Fehler gesprochen, die Frauen seiner Meinung nach beim ersten Date machen.

Frauen machen immer wieder drei typische Fehler beim ersten Date - findet zumindest Filip Pavlovic (31). (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Fehler Nummer eins: über den Ex-Freund sprechen. Egal, ob positiv oder negativ, kein Mann will emotionaler Mülleimer sein", verdeutlichte der Hamburger in einem Reel, das er am Donnerstag auf seinem Profil veröffentlichte.

Beim ersten Kennenlernen über den Verflossenen zu sprechen, sei ein absolutes No-Go. "Das funktioniert nicht. Egal, wie gut oder wie schlecht er war. Nein!", unterstrich der Kuppelshow-Dauerbrenner mit Nachdruck.

Es ging weiter mit Fehler Nummer zwei: "Wenn wir 18 Uhr abgemacht haben und ich bin um 18 Uhr pünktlich vor deiner Haustür - meistens bin ich sogar fünf Minuten vorher da - dann sag nicht, du brauchst noch einen Moment. Wir Männer wissen, dass ihr pünktlich fertig seid."

Vermutlich sei die Frau sogar schon eine halbe Stunde eher fertig, vermutete der 31-Jährige. "Aber viele Frauen denken sich: 'Nee, der soll jetzt nicht denken, dass ich auf ihn gewartet habe.' Deshalb kommen sie extra 15 Minuten später runter und warten einfach nur im Zimmer, damit die Zeit vergeht", mutmaßte er.