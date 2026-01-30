Dschungelkönig verrät: Diese Fehler machen Frauen beim ersten Date
Hamburg - Mädels, genau hingehört! Filip Pavlovic (31), Dschungelkönig von 2022, hat auf Instagram über drei typische Fehler gesprochen, die Frauen seiner Meinung nach beim ersten Date machen.
"Fehler Nummer eins: über den Ex-Freund sprechen. Egal, ob positiv oder negativ, kein Mann will emotionaler Mülleimer sein", verdeutlichte der Hamburger in einem Reel, das er am Donnerstag auf seinem Profil veröffentlichte.
Beim ersten Kennenlernen über den Verflossenen zu sprechen, sei ein absolutes No-Go. "Das funktioniert nicht. Egal, wie gut oder wie schlecht er war. Nein!", unterstrich der Kuppelshow-Dauerbrenner mit Nachdruck.
Es ging weiter mit Fehler Nummer zwei: "Wenn wir 18 Uhr abgemacht haben und ich bin um 18 Uhr pünktlich vor deiner Haustür - meistens bin ich sogar fünf Minuten vorher da - dann sag nicht, du brauchst noch einen Moment. Wir Männer wissen, dass ihr pünktlich fertig seid."
Vermutlich sei die Frau sogar schon eine halbe Stunde eher fertig, vermutete der 31-Jährige. "Aber viele Frauen denken sich: 'Nee, der soll jetzt nicht denken, dass ich auf ihn gewartet habe.' Deshalb kommen sie extra 15 Minuten später runter und warten einfach nur im Zimmer, damit die Zeit vergeht", mutmaßte er.
Filip Pavlovic klärt Fans auf Instagram über typische Fehler beim Dating auf
Filip Pavlovic geht offiziell seit Jahren als Single durchs Leben
Abschließend nannte Filip Fehler Nummer drei: ein fehlendes "Danke" nach dem Essen. Der Dschungelkönig ehrlich: "Ich habe das auch zu oft gehabt, dass ich mal jemanden eingeladen habe und noch nicht mal ein 'Danke' bekommen habe. Das sollte immer drin sein."
Wenn die Frau es richtig gut machen wolle, könne sie sogar ihr Portemonnaie rausholen und zumindest so tun, als wolle sie bezahlen. "Jeder vernünftige Mann wird euch nicht zahlen lassen. Aber das hinterlässt Spuren, weil ein Mann mag es, wenn eine Frau Sachen nicht als selbstverständlich sieht", argumentierte er.
Bisher scheint der frühere "Bachelorette"- und "Bachelor in Paradise"-Kandidat noch nicht die Frau gefunden zu haben, die auf diese Fehler verzichtete. Seit Jahren geht er offiziell als Single durchs Leben.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa