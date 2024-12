Mega-Star hat Überraschung für Ariana Grande - Die bricht in Tränen aus!

Und tatsächlich! Kurz darauf hielt die aktuelle "Glinda"-Darstellerin das "Der Zauberer von Oz"-Requisit aus dem Jahr 1939 in den Händen – und brach kurzerhand in Tränen aus.

Grande sah Barrymore die gesamte Zeit über verwirrt an, bis diese plötzlich verkündete: "Bringt uns bitte den originalen Zauberstab von Glinda!"

"Es gehörte dem Smithsonian [eine US-amerkanische Forschungseinrichtung, Anm. d. Red.] und jetzt ist es in privaten Händen", fuhr sie fort, "aber für unser Treffen haben sie es uns geliehen".

"Ich habe etwas, was wirklich aufregend und besonders ist", verkündete Barrymore mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen.

Der "50 erste Dates"-Star hatte nämlich etwas für Grande vorbereitet. Und das trieb der "yes, and?"-Sängerin doch glatt Tränen in die Augen.

Amy Sussman/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Drew Barrymore (49) hat Ariana Grande eine echte Freude gemacht. © Steven Ferdman/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Wie genau die Moderatorin es geschafft hat, den Zauberstab für Grande zu organisieren, behielt sie für sich.

Eins steht jedoch fest: Der Künstlerin hat diese Geste eine Menge bedeutet.

Bereits in jungen Jahren hatte die Schauspielerin schließlich immer wieder betont, eines Tages die Rolle der "Glinda" in "Wicked" übernehmen zu wollen. Die Freude war entsprechend groß, als dieser Traum nun tatsächlich in Erfüllung ging.

Und das lässt sie ihre Fans deutlich spüren. In ihren aktuellen Interviews zur Pressetour ist immer wieder zu sehen, wie nahe ihr dieses Projekt wirklich geht: So emotional wie aktuell hat man Ariana Grande in der Öffentlichkeit noch nie erlebt.