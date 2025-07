Es geht um Oma Lotti (†93): TikTok-Pfleger mit Überraschung für Oma Edith im Miniatur Wunderland

Hamburg - Senioren eine Freude bereiten: TikTok -Pfleger Rashid Hamid (32) lässt sich für seine Patienten immer wieder etwas Neues einfallen. So auch für Oma Edith - gemeinsam geht's ins Hamburger Miniatur Wunderland . Doch vor Ort wartet ein echter Knaller auf die Seniorin.

Alles in Kürze

Oma Edith und TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) haben gemeinsam das Miniatur Wunderland in Hamburg besucht. © Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile

"Ich habe eine Überraschung", kündigt Rashid in seinem Instagram-Reel an, als er bei Edith vor der Tür steht. Gemeinsam geht es für die beiden ins Miniatur Wunderland in Hamburg.

"Dann kannst du dir das mal live anschauen. Du hast mir das doch mal erzählt, dass du dir das so gerne anschauen möchtest. Du warst noch nie im Miniatur Wunderland?", fragt der TikToker die Seniorin.

Sichtlich überrascht antwortet Edith "Nein" und berichtet davon, dass sie die beliebte Hamburger Sehenswürdigkeit bereits im Fernsehen gesehen habe. "Du wirst diesen Tag nie vergessen", verspricht Rashid weiter.

Und dann ist es so weit. Gemeinsam machen sich die beiden mit dem Auto auf den Weg zur großen Attraktion. Die Aufregung sei Edith ins Gesicht geschrieben gewesen, berichtet Rashid in einem weiteren Video.

Beim Miniatur Wunderland angekommen, verschlägt es Edith fast die Sprache. Rashid hat nämlich etwas ganz Besonderes für sie vorbereitet. Wer genauer hinsieht, erkennt: Oma Lotti, Oma Edith und Rashid sitzen im Garten - und zwar als Miniatur-Figuren als Teil der Ausstellung!