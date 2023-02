Megan Fox meldet sich nach Funkstille: Alles aus mit ihrem Verlobten?

Los Angeles - Wie steht es um die Partnerschaft von Megan Fox (36) und was ist in den letzten Tagen wirklich vorgefallen? Der Hollywood-Star sorgte unter anderem mit gelöschten Instagram-Postings für Spekulationen über eine handfeste Beziehungskrise mit Rapper Machine Gun Kelly (32). Nun meldet sich die US-Schauspielerin zurück.

Es soll nicht gut stehen um den Beziehungsstatus von US-Rapper Machine Gun Kelly (32) und Schauspielerin Megan Fox (36), doch vielleicht raffen sich beide ja noch einmal zusammen. © Bildmontage: Instagram Screenshot machinegunkelly, Jordan Strauss/Invision/dpa

"Es gab keine Einmischung in diese Beziehung, egal welcher Art", stellt die 36-Jährige auf Instagram klar, ohne ihren 32-jährigen Verlobten namentlich zu nennen. "Ihr müsst diese Geschichte sterben und all diese unschuldigen Menschen in Ruhe lassen", gebot sie der Gerüchteküche Einhalt.

Der Beitrag ist das Einzige, was die rund 20,8 Millionen Follower nach der Funkstille zu sehen bekommen. Sämtliche Bilder und Videos hatte die "Transformers"-Hauptdarstellerin in den vergangenen Tagen gelöscht und wurden auch nicht erneut hochgeladen.

Also wieder Friede, Freude, Eierkuchen beim Promi-Pärchen? Fox scheint zu vergessen, dass sie selbst das Feuer um eine mögliche geplatzte Verlobung entfachte.

Die Rede war davon, dass die Schauspielerin bereits ihren Verlobungsring abgelegt hatte.

Zudem hatte sie mit den Worten: "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, sie ist überall in Deinem Atem", einem Songtext-Zitat von Sängerin Beyonce (41) über eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53), die Spekulationen angeheizt.