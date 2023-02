Trennung von Machine Gun Kelly? Megan Fox legt Verlobungsring ab

Einem Insider zufolge soll es zwischen Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) einen großen Streit gegeben haben. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Sonntag löschte die "Transformers"-Schauspielerin wie aus dem Nichts sämtliche Bilder von sich und ihrem Verlobten von Instagram. Zudem teilte sie eine Reihe an Aufnahmen von sich und einem Feuer - und teilte dazu Zeilen aus Beyoncés Song "Pray You Catch Me": "You can taste the dishonesty, it's all over your breath" ("Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, sie ist überall in deinem Atem").

Nur wenige Stunden später verschwand ihr Account von der Social-Media-Plattform.

Für Fans der selbsternannten "Seelenverwandten" stand schnell fest: Die beiden müssen sich getrennt haben. Einige vermuteten anhand der Lyrics sogar, dass MGK die 36-Jährige betrogen haben könnte.

Nun scheinen sich die Hinweise auf eine mögliche Trennung zu verdichten.

Wie ein Insider des Pärchens gegenüber dem People-Magazin angab, hätten die beiden die Auflösung ihrer Verlobung zwar noch nicht offiziell gemacht - "aber Megan hat bereits ihren Ring abgelegt."

Über die Beziehung hinweg sollen die beiden immer schon ein paar Problemchen gehabt haben. Doch "dieses Mal scheint es ziemlich ernst zu sein". Derzeit herrsche zwischen Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, und Fox Funkstille.