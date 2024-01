Mehrere Organe infiziert: "Emily in Paris"-Star Ashley Park auf Intensivstation

Los Angeles - Großer Schock für ihre Fans und Freunde: " Emily in Paris "-Star Ashley Park (32) musste eine ganze Woche auf der Intensivstation verbringen. Jetzt verriet sie, was genau passiert ist und wer an ihrer Seite war.

US-Schauspielerin Ashley Park (32) verbrachte 2024 bislang fast ausschließlich im Krankenbett. Dabei kümmerte sich vor allem ein Mensch liebevoll um sie. © Instagram/ashleyparklady

Die ersten Wochen des neuen Jahres waren für die Schauspielerin eine wahre Kraftprobe: Während eines Urlaubs sei sie an einer Mandelentzündung erkrankt, die sich "zu einem kritischen septischen Schock entwickelte, der mehrere meiner Organe infizierte und beeinträchtigte".

Das verriet die 32-Jährige jetzt in einem Statement auf Instagram. Dazu teilte sie mehrere Bilder ihrer schwierigen Genesung.

Eine Woche lang habe sie auf der Intensivstation verbringen müssen. Doch mittlerweile gehe es Park besser. "Ich bin dankbar, dass sich mein Gesundheitszustand verbessert hat, im Gegenteil zu dem, was uns anfänglich gesagt wurde", schrieb sie in der Bildunterschrift zu Fotos, die sie an Schläuche und Infusionen angeschlossen in einem Krankenhausbett zeigen.

Die Schauspielerin, die zuletzt in dem Filmmusical "Mean Girls" zu sehen war, bedankte sich vor allem bei ihrem Freund Paul Forman (29) dafür, dass er "während all dieser Zeit bedingungslos an meiner Seite war". Gerüchte, dass die beiden Serienstars ein Paar sind, gab es bereits seit Oktober 2023. Nun ist es offiziell.

Park schrieb: "Du hast meine Ängste besänftigt und mich durch Krankenwagen, drei ausländische Krankenhäuser, eine Woche auf der Intensivstation, beängstigende Notaufnahmen, unzählige Scans und Tests und Injektionen, unerträgliche Schmerzen und so viel Verwirrung getragen, während wir allein auf der anderen Seite der Welt waren, weit weg von denen, die wir kennen. Ich liebe dich, Paul. Mehr als ich je sagen kann."