Mehrzad Marashi musste Reißleine ziehen: Jetzt ist er wegen Schicksalsschlägen in Reha
Köln/Hamburg - Nach knapp fünfwöchiger Funkstille hat sich Mehrzad Marashi (45) bei seinen Fans zurückgemeldet und angedeutet, dass heftige Schicksalsschläge in der Vergangenheit extreme Spuren hinterlassen haben.
Wochenlang hat der ehemalige DSDS-Sieger seine Community rätseln lassen, wieso und weshalb er von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden war.
Auf Instagram hat sich der Sänger inzwischen mit einem emotionalen Video gemeldet und über die privaten Hintergründe aufgeklärt.
"Ich bin in der Reha - ich musste so ein bisschen wieder zu Kräften kommen. So eine Auszeit von dem ganzen Stress, den ich die letzten Jahre erlebt habe", offenbart Mehrzad.
Auslöser dafür sollen dem 45-Jährigen zufolge mehrere Schicksalsschläge gewesen sein, die er im Laufe der Jahre zu verarbeiten hatte. "Ich habe sehr viele Schicksalsschläge hinter mir, die nicht einfach zu verarbeiten waren für mich alleine."
Jetzt scheint es ihm wieder besser zu gehen, die Aussichten rosiger, sein Gemüt besänftigt. "Diese Zeit hat mir geholfen, neue Perspektiven zu finden und mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist."
Mehrzad Marashi hat emotionalen Rat an seine Fans
Neben der frohen Botschaft über sein besseres Seelenleben hat der einstige Finalgegner von Menowin Fröhlich (38) auch eine muntere Ankündigung auf Lager.
Denn: Mehrzad arbeitet aktuell an neuer Musik, will schon bald eines seiner persönlichsten Alben auf den Markt bringen.
"Dieses Album wird persönlich. Es erzählt von Verlust, Hoffnung, Neuanfang und dem Glauben daran, dass man auch nach den dunkelsten Zeiten wieder Licht finden kann."
Dieses Mantra gibt er auch zum Abschluss seines Videos weiter - auch, wenn er auf die angesprochenen Schicksalsschläge nicht näher eingeht.
"Wenn ihr an einem Punkt in eurem Leben ankommt, wo ihr merkt, dass ihr das alleine nicht mehr schafft - dafür gibt es professionelle Hilfe. Es ist sehr stark und mutig, wenn ihr diesen Weg einschlagt", so Mehrzad Marashi.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Mehrzad Marashi