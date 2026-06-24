Mehrzad Marashi musste Reißleine ziehen: Jetzt ist er wegen Schicksalsschlägen in Reha

Köln/Hamburg - Nach knapp fünfwöchiger Funkstille hat sich Mehrzad Marashi (45) bei seinen Fans zurückgemeldet und angedeutet, dass heftige Schicksalsschläge in der Vergangenheit extreme Spuren hinterlassen haben.

Sänger Mehrzad Marashi (45) hat sich aufgrund einiger Schicksalsschläge im privaten Kreis in fünfwöchige Reha begeben. © IMAGO / Panama Pictures

Wochenlang hat der ehemalige DSDS-Sieger seine Community rätseln lassen, wieso und weshalb er von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden war.

Auf Instagram hat sich der Sänger inzwischen mit einem emotionalen Video gemeldet und über die privaten Hintergründe aufgeklärt.

"Ich bin in der Reha - ich musste so ein bisschen wieder zu Kräften kommen. So eine Auszeit von dem ganzen Stress, den ich die letzten Jahre erlebt habe", offenbart Mehrzad.

Auslöser dafür sollen dem 45-Jährigen zufolge mehrere Schicksalsschläge gewesen sein, die er im Laufe der Jahre zu verarbeiten hatte. "Ich habe sehr viele Schicksalsschläge hinter mir, die nicht einfach zu verarbeiten waren für mich alleine."

Jetzt scheint es ihm wieder besser zu gehen, die Aussichten rosiger, sein Gemüt besänftigt. "Diese Zeit hat mir geholfen, neue Perspektiven zu finden und mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist."