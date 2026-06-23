Vorwurf "Prostitution": Das sagt Sarah Kern über ihr neues Business-Modell auf Onlyfans

Malta - Knapp eine Woche nach ihrer schlüpfrigen Ankündigung ab sofort auf Onlyfans durchstarten zu wollen, hat Sarah Kern (57) ihre Entscheidung verteidigt.

Sarah Kern möchte neuerdings auf OnlyFans Geld verdienen. © Kabel Eins/Kabel Eins/obs

Nicht nur ein finanzieller Grund soll der Ausschlag für ihre neue Business-Idee gewesen sein - auch die Tatsache, weil sie einfach Lust darauf habe, soll eine tragende Rolle gespielt haben.

Jetzt hat sich die 57-Jährige nochmals zu Wort gemeldet und ihre Entscheidung mit aller Macht verteidigt.

"Ich mache OnlyFans und da stehe ich auch dazu. Ich glaube, wenn du das machst, muss man auch dazu stehen. Und das tue ich. Das macht mir richtig Spaß. Ohne Witz, ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten", erklärt sie im Interview mit RTL.

Die Vorwürfe, dass ihr neues erotisches Treiben zur Prostitution zähle, weist sie vehement von sich, will davon überhaupt nichts wissen.

"Und es ist keine Prostitution, weil es fasst mich ja keiner haptisch an", stellt die Luxus-Immobilienmaklerin klar.