23.06.2026 20:07 Johann Lafer kämpft gegen Krebs: Chemo "zählt ihn an", diese Promis stehen dem TV-Koch jetzt zur Seite

Ende Mai machte Johann Lafer seine Krebserkrankung öffentlich. Aufgeben will der TV-Koch nicht, die Unterstützung von Freunden und Bekannten rührt ihn zutiefst.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Ende Mai machte Johann Lafer seine Krebserkrankung öffentlich. Für Freunde und Bekannte des 68-Jährigen war die Nachricht ein Schock. Aufgeben will der TV-Koch nicht, die große Unterstützung rührt ihn zutiefst.

Sein Kampf gegen den Krebs fordert Kraft: Die Chemotherapie hinterlässt auch äußerlich bei Johann Lafer (68) Spuren. © IMAGO/Beautiful Sports International Momentan sei er "schon ein bisschen angezählt", berichtet der Österreicher der "Bild"-Zeitung bei einem Gespräch im "Hangar One" der Lufthansa in Frankfurt mit Blick auf seine Chemotherapie. Der Blick geht für Lafer nach vorne: "Ich habe A gesagt, also sage ich auch B. Ich ziehe das jetzt durch." Als Genuss-Experte entwirft er für die Airline, die kürzlich ihren 100. Geburtstag feiern konnte, unter anderem neue Angebote für die Business-Class. Seine Arbeit gibt ihm in dieser schweren Zeit Halt. "Es ist für mich ein Glücksgefühl, wenn ich merke, dass ich trotz meiner Umstände bestimmte Dinge machen kann", schildert er. Es lenke ihn von dem wesentlichen Problem ab, er gehe aber selektiv vor. "Alles, was nicht wichtig ist, habe ich abgesagt." Promis & Stars Wegen gesundheitlicher Probleme: TV-Star Jochen Busse zieht ins Seniorenheim Kraft gibt ihm nicht nur sein mit Leidenschaft ausgeübter Job, auch Freunde und Bekannte sind ein großer Rückhalt.

Johan Lafer kämpft gegen Krebserkrankung: Unterstützung hilft TV-Koch in schwieriger Zeit