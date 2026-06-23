Johann Lafer kämpft gegen Krebs: Chemo "zählt ihn an", diese Promis stehen dem TV-Koch jetzt zur Seite
Frankfurt am Main - Ende Mai machte Johann Lafer seine Krebserkrankung öffentlich. Für Freunde und Bekannte des 68-Jährigen war die Nachricht ein Schock. Aufgeben will der TV-Koch nicht, die große Unterstützung rührt ihn zutiefst.
Momentan sei er "schon ein bisschen angezählt", berichtet der Österreicher der "Bild"-Zeitung bei einem Gespräch im "Hangar One" der Lufthansa in Frankfurt mit Blick auf seine Chemotherapie. Der Blick geht für Lafer nach vorne: "Ich habe A gesagt, also sage ich auch B. Ich ziehe das jetzt durch."
Als Genuss-Experte entwirft er für die Airline, die kürzlich ihren 100. Geburtstag feiern konnte, unter anderem neue Angebote für die Business-Class.
Seine Arbeit gibt ihm in dieser schweren Zeit Halt. "Es ist für mich ein Glücksgefühl, wenn ich merke, dass ich trotz meiner Umstände bestimmte Dinge machen kann", schildert er. Es lenke ihn von dem wesentlichen Problem ab, er gehe aber selektiv vor. "Alles, was nicht wichtig ist, habe ich abgesagt."
Kraft gibt ihm nicht nur sein mit Leidenschaft ausgeübter Job, auch Freunde und Bekannte sind ein großer Rückhalt.
Johan Lafer kämpft gegen Krebserkrankung: Unterstützung hilft TV-Koch in schwieriger Zeit
Darunter befinden sich prominente Gesichter wie Günther Jauch (69), Johannes B. Kerner (61), Marcel Reif (76) oder Joko Winterscheidt (47). Alle haben sie laut dem Koch nach dem Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose geschrieben und Hilfe angeboten.
Selbst Personen, mit denen er teilweise extrem lange keinen Kontakt mehr gehabt habe, seien plötzlich wieder auf ihn zugekommen. "Da waren Leute dabei, von denen ich 30 Jahre nichts mehr gehört habe", berichtet Lafer. "Menschen, mit denen ich einmal gearbeitet habe oder die heute in Kalifornien leben. Plötzlich melden sie sich."
Das zeige ihm, "dass ich noch präsent bin". Für den 68-Jährigen, der von der Anteilnahme an seinem Schicksal gerührt ist, ein wichtiger Umstand, muss er privat doch oftmals kürzertreten als früher.
Gerade erst habe er "eine große Geburtstagsfeier abgesagt, weil ich mich nicht richtig dazu in der Lage fühle, das zu genießen".
Wie Lafer, dessen Frau Silvia fest an seiner Seite steht, selbst Ende Mai erklärte, schlage seine Behandlung "gut an", die Situation entwickle sich "positiv". Beruflich geht es für ihn nächste Woche in die USA nach San Diego. Ein Dreh in einem Flieger der Lufthansa stehe auf dem Programm. "Da muss ich ja nur sitzen und schauen, ob das Essen gut ist."
Titelfoto: IMAGO/Beautiful Sports International