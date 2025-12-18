Berufung nach Hitlergruß-Urteil: Melanie Müller beteuert weiterhin ihre Unschuld

Leipzig - Großer Medienandrang am Landgericht Leipzig: Am Donnerstag startete der Berufsprozess gegen Melanie Müller (37) . Im August 2024 wurde sie wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen und terroristischer Organisationen (Hitlergruß) und dem Besitz von Betäubungsmitteln schuldig gesprochen.

Melanie Müller (37, l.) und ihr Verteidiger Adrian Stahl fechten das Urteil von 2024 an. © Silvio Bürger

Die Schlagersängerin und ihr Verteidiger Adrian Stahl beharren weiterhin darauf, dass es sich bei ihrer Handbewegung um eine anfeuernde Geste handelte, die sie schon bei vorherigen Konzerten machte.

Durch In-Ear-Kopfhörer habe sie nicht mitbekommen, dass die Menge mehrfach "Sieg Heil" rief.

Beim Oktoberfest der als vom Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuften Gruppe "Rowdys Eastside MC" in Leipzig im September 2022 hatte Müller einen Auftritt und hatte davor Alkohol getrunken. Dass auch einige Personen im Publikum den Hitlergruß gezeigt haben sollen, ging demnach an der Sängerin vorbei.

Vor Gericht erklärte sie erneut, dass sie auch nicht bemerkt haben möchte, dass einige Teilnehmende wohl Kleidung trugen, die auf eine nationalsozialistische Gesinnung hindeuten. Sie selbst habe keine rechte Gesinnung, stellte Verteidiger Stahl klar.

"Man hat als Künstler immer mal wieder Zuschauer, gegen die man nicht ankämpfen kann", erklärte Melanie Müller in Leipzig. Sie habe das Konzert abgebrochen, als ihr klar wurde, was vom Publikum ausging.