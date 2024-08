80.000 Euro Strafe wegen Hitlergruß: Melanie Müller geht gegen Urteil vor

Melanie Müller (36) ist mit dem Urteil der vergangenen Woche nicht zufrieden. © Christian Grube

Das teilte das Amtsgericht Leipzig am Freitag auf TAG24-Anfrage mit. Innerhalb eines Monats muss Verteidiger Adrian Stahl nun konkretisieren, ob er und seine Mandantin in Form einer Berufung oder Revision gegen das Urteil vorgehen wollen.

"Bei einer Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts überprüft das Landgericht dieses sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht", so Gerichtssprecher Alexander Länge.

Demnach würde es erneut zu einer Beweisaufnahme kommen, anhand dessen das Landgericht den Fall noch einmal neu beurteilt.

Im Falle einer Revision müsste sogar das Oberlandesgericht tätig werden und das Urteil des Amtsgerichts überprüfen.