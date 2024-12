"Mutter aller Ratten": Teilt Melanie Müller hier fies gegen das Babyglück ihres Ex aus?

Melanie Müller (36) meldete sich an Weihnachten auf Instagram zu Wort. © Jan Woitas/dpa

Am frühen Dienstagmorgen lud die Ballermann-Sängerin ein Bild hoch, das eine nicht gerade attraktive Antagonistin aus dem Film "Hexen hexen" zeigt.

Dazu schrieb sie: "Die Mutter aller Ratten hat geworfen" und "Eine unnütze Sache mehr auf der Welt".

Harte Worte, insbesondere weil ein Verdacht nahe liegt, an wen diese gerichtet sein könnten: Nämlich an niemand Geringeren als ihren Ex Mike Blümer (57) und dessen Partnerin Katharina Kahmann (32), die am Montag die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes feierten.

Vor ihrer Trennung von Blümer waren Melanie und Katharina eng befreundet. Von dieser Freundschaft scheint wohl nicht mehr allzu viel übrig geblieben zu sein ...