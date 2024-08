Melanie Müller parkt mit falschem Behinderten-Ausweis vor dem Gericht

Leipzig - Dreist gewinnt? Bei ihrem letzten Besuch am Amtsgericht Leipzig stellte Ballermann-Star Melanie Müller (36) ihren SUV mit einem entsprechenden Ausweis hinter der Windschutzscheibe auf einem Behindertenparkplatz ab. Pikant: Bei dem Dokument soll es sich auch noch um eine Fälschung handeln.

Am vergangenen Donnerstag tauchte die Ballermann-Sängerin mit ihrem schwarzen SUV vor dem Amtsgericht auf. © Silvio Bürger

Auf TAG24 vorliegenden Fotoaufnahmen ist zu sehen, wie die Zweifach-Mama am vergangenen Donnerstag mit ihrem schwarzen SUV vor dem Amtsgericht in der Leipziger Südvorstadt vorfuhr, auf einem Behindertenparkplatz direkt vor dem Gebäude parkte und in selbigem für rund eine Stunde verschwand.

Danach stieg die Blondine wieder in ihr Gefährt und brauste davon.

Wie auf den Bildern zu erkennen ist, lag gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe ein vermeintlicher Behinderten-Parkausweis, der im Kreis Recklinghausen ausgestellt worden war - und das, obwohl sich Melli alleine in ihrem Auto befand.

Wie "Bild" außerdem erfuhr, soll es sich bei diesem Ausweis um eine Fälschung handeln.

"Wir stellen solche Ausweise gar nicht aus. Es gibt keinen Zweifel, es handelt sich um eine dreiste Fälschung. Wir erstatten Anzeige wegen Betrug und Urkundenfälschung", so eine Sprecherin des Landkreises gegenüber dem Boulevard-Blatt.