Fruchtblase im Hauptbahnhof geplatzt! Baby-Glück bei Melanie Müllers Ex Mike Blümer und seiner Katharina

Mit den Worten "Das größte Geschenk ist angekommen!", ließ Mike seine Fans am Montagabend an ihrer Freude teilhaben.

Wie der Ex von Skandal-Sternchen Melanie Müller TAG24 im August verriet , erwarteten er und Katharina ihr "100-prozentiges Wunschkind" eigentlich erst Anfang Januar. Doch das Mädchen hatte offenbar nicht vor, noch so lange zu warten.

Etwas früher als erwartet, hat die kleine Frida Alice am Montag um 16.30 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Katharina Kahmann (32) postete an Heiligabend gleich ein Foto des stolzen Papas mit seiner Frida. © Montage: Screenshot/instagram.com/katharina_kahmann

"Katha rief mich am Nachmittag auf meinem Handy an. Sie erzählte mir, dass sie gerade auf dem Hauptbahnhof ist, um noch ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen, und ihr dabei die Fruchtblase geplatzt ist", erinnert sich Mike.

Der 57-Jährige war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch unterwegs. "Da war kurz Panik bei uns. Der Freund ihrer Schwester hat sie dann abgeholt und zu uns nach Hause gefahren. In der Zwischenzeit war ich auch angekommen und wir sind sofort in die Uniklinik. Dort sind wir direkt in einen Entbindungsraum eingezogen, wo sich die Hebammen um Katha gekümmert haben. Zwei Stunden später war unsere kleine Frida da."

Zarte 3120 Gramm brachte das gemeinsame Kind der beiden zur Geburt auf die Waage, war 51 Zentimeter groß.

Wie lange Mama und Tochter nun im Krankenhaus bleiben müssen, werde sich in den kommenden Tagen klären. "Ihr wäre es das Liebste gewesen, dass sie gleich nach Hause gehen kann", sagte Mike. "Es ist schließlich Weihnachten und wir hätten sie und Fridalein gern zu Hause gehabt."

Auf die frohe Botschaft folgten zahlreiche Nachrichten von den Freunden des Paars. "Ich wusste gar nicht, dass wir noch so viele Freunde aus der alten Riege haben. Es sind sogar Glückwünsche aus New York, der Karibik, Österreich und Mallorca eingegangen. Hammer!" Auch Mikes Ex Melanie Müller äußerte sich auf Instagram zu der Geburt.