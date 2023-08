Schon wieder Razzia bei Melanie Müller: Beamte verschaffen sich Zugang zum Haus!

Im Haus von Melanie Müller (35, hier mit Lebensgefährte Andreas Kunz) gab es am Mittwoch einen Polizeieinsatz. © Christian Grube

Zahlreiche uniformierte und zivile Polizisten fanden sich am Mittwochmorgen in dem zum Wohngebäude umgebauten Bahnhof Wahren in der Pater-Gordian-Straße im Leipziger Stadtteil Wahren ein.

Offenbar waren Melanie Müller und ihr Freund Andreas Kunz nicht zu Hause, die Tür musste mit einiger Mühe geöffnet werden.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage mitteilte, seien die Beamten seit etwa 10 Uhr im Einsatz gewesen – jedoch nur unterstützend.

"Das Finanzamt ist hier die durchführende Stelle", so Lübcke weiter. Details zu Ablauf und Hintergründen konnte die Behörde auf Nachfrage allerdings zunächst nicht mitteilen.