Melanie Müllers Haus wird zwangsversteigert: So viel ist die Immobilie der Sängerin wert

Leipzig - Auch in zweiter Instanz wurde Melanie Müller (37) wegen des Zeigens des Hitlergrußes und des Besitzes von Betäubungsmitteln im Januar schuldig gesprochen. Vor Gericht hatte die Schlagersängerin dabei offengelegt, dass sie auf einem Schuldenberg sitzt . Nun tauchte das Haus der 37-Jährigen auf der Seite des Leipziger Amtsgerichts auf: Anfang Mai soll es zwangsversteigert werden.

Das frei stehende Bahnhofsgebäude im Stadtteil Wahren wurde 1902 errichtet. (Archivbild) © PR/Amtsgericht Leipzig

Den Wert der Immobilie im Stadtteil Wahren beziffern die Gutachter dabei auf stolze 800.000 Euro!

Das frei stehende ehemalige Bahnhofsgebäude wurde demnach 1902 errichtet und um 2020 umfangreich modernisiert und instandgesetzt. Zusammen kommen die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss sowie eine geplante Einliegerwohnung (83 qm) und eine weitere große Wohneinheit (363 qm) auf eine Gesamtmietfläche von 595 Quadratmeter.

Teil der Immobilie ist auch ein ehemaliges frei stehendes Toilettenhäuschen (Baujahr 1903) auf dem Grundstück, dessen Dach jedoch eingestürzt ist, sowie mehrere Parkplätze.

RTL berichtet derweil unter Berufung auf informierte Kreise, dass sich das Haus aktuell noch im Besitz von Melanie Müller befindet.