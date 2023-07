Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": Vor diesem Schritt hatte sie große Angst

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" liebt ihr neues Leben als Patchwork-Mama. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Wie sie ihren Followern auf Instagram in den vergangenen Wochen nach und nach verraten hatte, geht sie nach ihrer Trennung von ihrem Noch-Ehemann Philipp (36) und ihrem Ex-Freund "Peter" nun nicht nur mit einem neuen Mann durchs Leben.

Mit ihm bereitet die 30-Jährige gerade auch alles dafür vor, um Hamburg vielleicht endgültig den Rücken zu kehren: Sie will mit ihrer neuen Patchwork-Familie in ein Haus in ihrer alten Heimat ziehen. Außerdem kündigte sie kurzerhand ihren Job als Erzieherin, um "wieder als Angestellte tätig zu sein, in einem Job, den ich schon immer so ausüben wollte", wie sie geheimnisvoll erklärte.

Bei Instagram veröffentlichte Melissa jetzt einen Post, auf dem sie noch einmal über ihr neues Leben als Patchwork-Mami sinnierte.

Denn offenbar bringt nicht nur sie ihren Mucki in die neue Beziehung, ihr neuer Freund scheint auch bereits ein Kind zu haben.