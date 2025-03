Melissa über ihre Mutterschaft: "Man ist immer alleine"

Die größte Herausforderung sei, dass man eigentlich immer alleine sei, so die 31-Jährige. Die Beziehung zum Vater des Vierjährigen ging kurz nach der Geburt medienwirksam in die Brüche.

Melissa und ihr Sohn (4). Der Name ihres Kindes ist öffentlich nicht bekannt. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Ganz alleine ist Melissa aber nicht. Ihre Eltern wohnen in ihrer Nähe. "Wir haben ganz traditionell immer einmal in der Woche ein Familienessen und am Wochenende frühstücken wir auch gerne mal zusammen."

Nutzen würde sie diesen "Background" jedoch nur ungern. "Sie haben ja auch noch was zu tun. Sie arbeiten, und ich habe mich ja aktiv für das Kind entschieden. Klar, in Notsituationen sind sie da, aber eigentlich würde ich sagen, bekomme ich das immer sehr gut so organisiert."

Dreimal in der Woche achte die 31-Jährige nach der Arbeit darauf, ein paar Stunden für sich zu haben.



"Ich finde, wenn man so am Anfang vom Alleinerziehendsein steht, ist das schon herausfordernd. Weil man auch das Gefühl hat, man vernachlässigt in dem Sinne ja sein Kind. Aber ich weiß, dass der kleine M gut in der Kita betreut ist und dementsprechend nehme ich mir die Zeit dann auch."