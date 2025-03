"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa über verrücktes Tinder-Date: "Zufall oder Zeichen?"

Hamburg - Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hatte in den vergangenen Jahren kein großes Glück mit der Liebe. Doch aktuell scheint sie wieder aktiv auf der Suche nach einem Partner zu sein.

Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" suchte in einer Dating-App nach der großen Liebe. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Ihren Fans bei Social Media berichtete sie jetzt nämlich von einer Situationship, also einer nicht klar definierten Beziehung, die sie gerade erst hinter sich habe.

Offenbar hatten Melissa und der unbekannte Mann zunächst in der Dating-App "Tinder" gematcht. Die beiden hätten ein bisschen geschrieben, sich dann aber aus den Augen verloren, so Melissa in einem Instagram-Post.

Doch dann die Überraschung: Plötzlich habe genau dieser Mann im Aldi vor ihr gestanden. "Manchmal läuft das Leben echt verrückt", so Melissa über die Begegnung.

"Wir haben gequatscht, es war locker, witzig, irgendwie unerwartet", erinnert sie sich. Sie hätten also Handynummern ausgetauscht, sich getroffen und ein paar weitere Dates gehabt. "Klingt eigentlich gut, oder?", fragte Melissa ihre Fans.

Doch man ahnt schon, dass es dann eben doch ganz anders kam ...