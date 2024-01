Melissa unterzieht sich Nasen-Eingriff: "Sowas teile ich sonst nie"

Melissa ließ einen schmerzhaften Eingriff über sich ergehen. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Aus diesem Grund hätten ihre Follower in den letzten Tagen auch nichts von ihr gehört, so die 30-Jährige.

"Sowas teile ich eigentlich sonst nie, aber ich dachte, ich nehme euch jetzt mal in die knallharte Realität mit."

Schon seit Jahren bekomme sie schlecht Luft durch die Nase. Vielleicht mache sie auch das ein oder andere Geräusch, wenn sie falsch liege, so Melissa weiter.

"Das führte dazu, dass ich super unerholsam geschlafen habe, weil ich natürlich immer darauf geachtet habe, dass ich so geräuschlos schlafe, wie es nur geht. Das musste jetzt geändert werden."

Am Donnerstag habe der Eingriff ganz spontan stattgefunden. "Schlussendlich wurden in meiner Nase verschiedene Punkte gelasert und ich sage mal so: Es tat super, super, super weh."

Schon der Eingriff an sich sei herausfordernd gewesen, erinnerte sich die Niedersächsin in ihrer Story.

"Aber die Schmerzen danach? Halleluja, ich dachte, man hätte mir komplett ins Gesicht geschlagen. Die ganzen Nebenhöhlen hab ich gemerkt und es hat mich ein bisschen ausgeknockt."