Wie alt ist der neue Freund von "HadeB"-Melissa wirklich? "Möchte über sein Alter nicht sprechen"

Ob der Mann an ihrer Seite nun aber deutlich jünger oder älter als sie selbst ist, dazu äußerte sie sich da zumindest noch nicht.

Um das Alter von Leander hatte die 30-Jährige zuletzt ein großes Geheimnis gemacht. Auf die Nachfrage eines Users hatte sie in einem Q&A lediglich geantwortet: "Zwischen mir und Leander liegen schon ein paar Jahre."

Am Wochenende wurde er dann aber kurzzeitig zum eigentlichen Hauptakteur in Melissas Story: "Hier im Haus hat heute jemand Geburtstag", verriet sie mit einem verschmitzten Lächeln.

Über ihren neuen Partner, dem sie für die Öffentlichkeit das Pseudonym "Leander" gegeben hat, ist allerdings nur wenig bekannt. Doch immer öfter sehen ihn Melissas Follower zumindest ansatzweise in ihren Social-Media-Beiträgen oder hören seine Stimme aus dem Off.

Auf ihre Frage antwortete Leander nun: "29, wie jedes Jahr" und Melissa erklärte ihrer Community: "Ach so, ok. Er möchte über sein Alter nicht sprechen. Sagen wir mal so: Vielleicht feiern wir auch runde Geburtstage. Vielleicht wird er auch ... 30."

Damit wäre Leander aber im selben Alter wie Melissa: Ob 20, 30, 40 oder 50 - offenbar will Melissa ihre Fans noch ein bisschen auf die Folter spannen, wie alt die neue Liebe ihres Lebens denn wirklich ist.

Am Ende zählt aber ja sowieso nur, dass die beiden zusammen glücklich sind. Und so scheint es auch zu sein: Zur Feier des Tages gönnten sich Melissa und Leander ein gemütliches Frühstück zu zweit und einen Besuch im Quatsch Comedy Club, bevor es für sie zurück in ihren Patchwork-Alltag ging.