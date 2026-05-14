Erst "DSDS"-Sieg, jetzt der nächste Hammer: Menowin Fröhlich verrät Liebes-Comeback

Köln - Sein Sieg bei " Deutschland sucht den Superstar " hat nicht nur die Kasse richtig klingeln lassen. Auch in Sachen Liebe schwebt Menowin Fröhlich (38) auf Wolke sieben - mit einer alten Bekannten.

16 lange Jahre hatte Menowin Fröhlich (38) nach seinem zweiten Platz 2010 auf diesen Moment warten müssen: sein Sieg bei DSDS. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst seit ein paar Wochen ist Menowin - nach monatelanger Liebes-Pause - wieder mit seiner neuen alten Freundin Ronja zusammen.

Bei RTL hat der baldige Neunfach-Papa nicht nur darüber gesprochen, dass er seinen bekannten Nachnamen ab sofort ablegen und "nur" noch als Menowin durchstarten wolle, sondern auch über die Liebe zu seiner On-off-Freundin.

"Wir kennen uns schon seit 18 Jahren", hält der frischgebackene DSDS-Sieger freudestrahlend fest und erinnert sich zeitgleich an die romantischen Anfänge der beiden.

Tatsächlich soll sich das Paar erstmals auf einem Fußballturnier begegnet sein. "Sie kam rein und ich war total hin und weg", erklärt Menowin.

Kurz darauf trafen sich die zwei, kamen sogar zusammen. Dass die erste Beziehung in die Brüche gegangen war, schiebt der 38-Jährige seinem alten Ich in die Schuhe. "Ich war damals ein totaler Chaot und bin in eine ganz komische Richtung gegangen."