Ex-Playmate und "Love Island"-Gewinnerin Stella klärt über ihre "Nippel" auf

München/Frankfurt am Main - "Du weißt schon, dass Du einfach einen BH tragen könntest, weil man Deine Nippel durch Dein Shirt sieht" – diesen Vorwurf richtet Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einem inszenierten Dialog auf Instagram an sich selbst.

Stella Stegmann war Playmate des Jahres 2020 und die erste bisexuelle "Bachelorette" im deutschen Fernsehen: Im letzten Jahr gewann sie bei "Love Island VIP". © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Die durch den Stoff durchscheinenden Brustwarzen seien "irgendwie unangenehm", heißt es weiter in dem Reel vom Dienstagabend, in dem die bekennende Feministin in unterschiedlichen Rollen mit sich selbst spricht.

Die in Frankfurt am Main geborene Wahlmünchnerin stellt in dem Clip die Frage, weshalb der Anblick oder die Andeutung von weiblichen Brustwarzen in der Öffentlichkeit von einigen Menschen als anstößig empfunden werde.

"Du siehst ja auch die Umrisse von meinen Schultern", betont die Influencerin und Podcasterin gegenüber ihrem imaginierten Gesprächspartner.

In der Reaktion darauf heißt es: "Das ist doch was anderes!" Die weiblichen Nippel seien speziell, da sie als Teil der weiblichen Brüste "sexuell" seien, doch diesen Einwand kontert Stegmann umgehend.