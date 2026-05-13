Ex-Playmate und "Love Island"-Gewinnerin Stella klärt über ihre "Nippel" auf
München/Frankfurt am Main - "Du weißt schon, dass Du einfach einen BH tragen könntest, weil man Deine Nippel durch Dein Shirt sieht" – diesen Vorwurf richtet Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einem inszenierten Dialog auf Instagram an sich selbst.
Die durch den Stoff durchscheinenden Brustwarzen seien "irgendwie unangenehm", heißt es weiter in dem Reel vom Dienstagabend, in dem die bekennende Feministin in unterschiedlichen Rollen mit sich selbst spricht.
Die in Frankfurt am Main geborene Wahlmünchnerin stellt in dem Clip die Frage, weshalb der Anblick oder die Andeutung von weiblichen Brustwarzen in der Öffentlichkeit von einigen Menschen als anstößig empfunden werde.
"Du siehst ja auch die Umrisse von meinen Schultern", betont die Influencerin und Podcasterin gegenüber ihrem imaginierten Gesprächspartner.
In der Reaktion darauf heißt es: "Das ist doch was anderes!" Die weiblichen Nippel seien speziell, da sie als Teil der weiblichen Brüste "sexuell" seien, doch diesen Einwand kontert Stegmann umgehend.
Stella Stegmann: Tabuisierung weiblicher Brustwarzen nur "beigebracht"
Die Münchnerin gibt zu bedenken, dass die Sexualisierung weiblicher Brüste den Menschen lediglich "beigebracht wurde".
"Dich stört es wahrscheinlich nicht, wenn Du Männer-Nippel durchs Shirt siehst?", fragt Stella ihr Alter Ego. Es gehe eben nicht um "Nippel allgemein", sondern um "weibliche Nippel", folgert die 28-Jährige im Anschluss.
Die Tabuisierung weiblicher Brustwarzen in der Öffentlichkeit sei gesellschaftlich vermittelt und deswegen auch verhandelbar, heißt es weiter.
Allen, die den Anblick als anstößig empfinden, sagt die ehemalige "Bachelorette" deshalb: "Ich glaube, Dein Gefühl ist echt, aber ich glaube nicht, dass der Grund dahinter wirklich Dein Grund ist."
Stegmann räumt ein, dass dies ein schwieriges Thema sei. Sie betont aber, dass sie dennoch weiterhin auch ohne Büstenhalter unter dem Shirt auf die Straße gehen werde.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana