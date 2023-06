Metastasen im Gehirn! Shannen Doherty zeigt Kampf gegen unheilbaren Krebs

Shannen Doherty (52) ist erkrankte vor drei Jahren zum zweiten Mal an Krebs. © AFP/Jon Kopaloff

Im Februar 2020, fünf Jahre nach ihrer ersten Erkrankung, gab Doherty bekannt, dass der Krebs zurück sei - dieses Mal schon im vierten Stadium. Inzwischen ist klar: Die 52-Jährige wird diesen Kampf nicht gewinnen können, die Krankheit ist laut eigener Aussage nicht mehr heilbar.

Auf Instagram postete die "Beverly Hills, 9021"-Darstellerin nun Videos, die unter die Haut gehen. Sie will ihre Krankheit nicht verstecken, ist maximal transparent mit ihren Fans.

Einer der Clips stammt vom 12. Januar. Dazu schrieb Doherty: "Am 5. Januar zeigte mein CT-Scan Metastasen in meinem Gehirn." In dem Video ist sie während der Bestrahlung zu sehen. Ihr fließen dicke Tränen aus den Augen.

In Bezug auf ein Video vom Vortag fügte sie hinzu: "Das gestrige Video zeigte den Prozess, wie die Maske, die man während der Bestrahlung auf seinem Gesicht trägt, angepasst wird."

Doherty erklärte, dass am 12. Januar ihre erste Bestrahlungsrunde stattgefunden habe. "Meine Angst ist offensichtlich. Ich bin extrem klaustrophobisch und es war viel los in meinem Leben."

Denn neben ihren Behandlungen machte die US-Amerikanerin kürzlich auch eine Trennung samt Scheidung von dem Fotografen Kurt Iswarienko durch.