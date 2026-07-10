Micaela Schäfer zeigt erstmals ihre neue Liebe: "Nein, ich bin nicht mit Robert Habeck zusammen!"

Berlin - Nanu - sieht der nicht aus wie Robert Habeck (56)? Erotikmodel Micaela Schäfer (42) hat sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt - und der hat erstaunliche Ähnlichkeit mit dem früheren Grünen-Politiker.

Mit offiziellen Pärchen-Bildern halten sich Micaela Schäfer (42) und ihr Neuer noch zurück - doch die Ähnlichkeit zum Ex-Grünen-Politiker Robert Habeck (56) lässt sich auf diesem Schnappschuss vom RTL-Sommerfest bereits erahnen. © RTL

"Nein, ich bin nicht mit Robert Habeck zusammen!" - mit diesem Satz stellte Micaela Schäfer im RTL-Interview gleich klar, dass es sich bei ihrer aktuellen Liebe natürlich nicht um den früheren Bundeswirtschaftsminister handelt.

Dabei ist die neue Beziehung der Nacktschnecke gar nicht mehr so neu: Bereits seit acht Monaten sind Schäfer und ihr Partner ein Paar. Doch erst jetzt machte Micaela diese auch öffentlich.

Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App, wie die 42-Jährige im Gespräch mit dem TV-Sender verriet: "Im normalen Leben findet man keinen mehr."

Der Start verlief demnach allerdings holprig. Viele Nutzer hielten ihr Profil für einen Fake-Account und meldeten es.

Ihr jetziger Freund hingegen habe zunächst gar nicht gewusst, mit wem er schrieb. "Der hat erst mal einen Schock bekommen, als er mich gegoogelt hat!", berichtete Micaela Schäfer lachend.