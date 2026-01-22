Micaela Schäfer will am Ballermann durchstarten, aber: "Ich kann gar nicht singen"

Micaela Schäfer (42) hat sich als Erotik-Model, Reality-Star und DJane eine eigene Marke aufgebaut – für 2026 hat sie neue Karrierepläne.

Von Marlen Rothenburg

Michaela Schäfer (42) möchte ihre Ballermann-Karriere vorantreiben. © Rolf Vennenbernd/dpa Auf Mallorca legt sie bereits als DJane auf, doch nun will "Deutschlands Nacktschnecke", wie sie Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (57) einst nannte, auch als Ballermann-Sängerin durchstarten. Im Podcast "Recall" plauderte Micaela gemeinsam mit den Ex-Monrose-Mitgliedern Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) über 2000er-Vibes und wie sich das Showbusiness von damals bis heute verändert hat. Bevor Micaela 2006 in der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel mit 22 Jahren die damals noch prüde Modelwelt mit ihrem freizügigen Image erschütterte, hatte sie eigentlich ein Popstar-Casting für die Staffel geplant, aus dem später die Girlband Monrose hervorging. Micaela Schäfer Venus öffnet wieder ihre Pforten: Was besonders auffällt Kurz vorher machte sie aus Angst jedoch einen Rückzieher: "Ich kann gar nicht singen", erklärte die frühere Dschungelcamp-Kandidatin.

Pleite? Micaela Schäfer: "Ich habe drei Konten – und alle sind immer im Dispo"

Als DJane ist Micaela Schäfer (42) am Ballermann längst bekannt – nun will sie auch als Sängerin durchstarten. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa Trotzdem will sie nicht mehr nur am DJ-Pult stehen, sondern auch auf die Gesangsbühne. "Also mein großes Ziel für 2026 ist, am Ballermann endlich durchzustarten", sagt Micaela. "Ich will halt auch singen."



Schon früher hat sie musikalisch experimentiert. Mit dem Song "Blasmusik" wagte sie sich gemeinsam mit den Partyhit-Produzenten Finger & Kadel an erotischen Sprechgesang. Doch eigentlich gehe es ihr um mehr: "Ich will auch schon gerne wieder selber so richtig mit Mikrofon auf die Bühne. Das ist was, was ich eigentlich immer wollte." Als sie im Podcast einen kleinen Vorgeschmack gab, musste auch Senna zugeben: "Sogar ich werde geil davon." Micaela Schäfer Micaela Schäfer ehrlich: "Bin nicht mehr so sexbesessen" Ob die neuen musikalischen Versuche vielleicht mit finanziellen Engpässen zusammenhängen? Im Podcast offenbarte Micaela: Sie habe kein Geld. "Ich habe drei Konten – und alle sind immer im Dispo", gestand sie. Doch Micaela nimmt es gelassen: "Ich finde, Dispos sind eine geile Erfindung."