Micaela Schäfer teilt gegen "Gen-Z-Bubis" aus: "Brauche einen Mann mit Eiern aus Stahl"
Berlin - Erotikmodel und Reality-TV-Bekanntheit Micaela Schäfer (42) hält nichts von veralteten Geschlechterklischees. Auch beim Umgang mit Sex beklagt sie eine gesellschaftliche Doppelmoral.
Mit ihren Äußerungen reagiert die 42-Jährige unter anderem auf eine aktuelle Ipsos-Studie, wonach sich einige junge Männer wieder traditionelle Rollenbilder und eine "gehorsame" Ehefrau wünschen.
Für Schäfer ist das einfach nicht mehr zeitgemäß, wie sie im Interview mit "BestFans" erklärt. La Mica findet deutliche Worte und sagt spöttisch: "Diese kleinen Gen-Z-Bubis finden doch ohne Google Maps nicht mal ihr eigenes Badezimmer, träumen aber vom gehorsamen Heimchen am Herd?"
Gehorsam hat für die Berlinerin keinen Platz im Alltag, sondern höchstens "im Rahmen eines knallharten Rollenspiels im Schlafzimmer".
Auch beim Thema "Bodycount" sieht Schäfer eine gesellschaftliche Doppelmoral. Während Männer für viele Sexualpartner oft Anerkennung erhielten, würden Frauen dafür weiterhin kritisiert.
Erotikmodel Micaela Schäfer plädiert für Selbstbestimmung
Den Begriff selbst bezeichnet sie als überholt: "Das klingt nach Buchhaltung, nicht nach Leidenschaft." Ihre eigene Haltung formuliert sie provokant: "Ein hoher Bodycount ist bei mir kein Zeichen von Verschleiß, sondern ein Beweis für exzellente Qualitätskontrolle."
Kritik an ihrer offenen Art begegnet Schäfer ebenfalls offensiv. Viele Menschen hätten ein problematisches Verhältnis zu Sexualität, erklärt sie, und begründet dies mit gesellschaftlichen Tabus.
"Tabus sind das Spielzeug der Spießer", so ihre Einschätzung. Ihre eigene Rolle beschreibt sie als bewussten Gegenentwurf zu konservativen Vorstellungen.
Grundsätzlich plädiert Schäfer dafür, dass Frauen ihre Sexualität selbstbestimmt ausleben. "Es ist überlebenswichtig!", betont sie. Wer seine Bedürfnisse unterdrücke, schade sich langfristig selbst. Entsprechend ruft sie dazu auf, offener mit dem Thema umzugehen und gesellschaftliche Erwartungen zu hinterfragen.
Titelfoto: BestFans/Micaela Schäfer