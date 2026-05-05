Micaela Schäfer teilt gegen "Gen-Z-Bubis" aus: "Brauche einen Mann mit Eiern aus Stahl"

Berlin - Erotikmodel und Reality-TV-Bekanntheit Micaela Schäfer (42) hält nichts von veralteten Geschlechterklischees. Auch beim Umgang mit Sex beklagt sie eine gesellschaftliche Doppelmoral.

Nacktschnecke Micaela Schäfer (42) will kein Heimchen am Herd sein. © BestFans/Micaela Schäfer

Mit ihren Äußerungen reagiert die 42-Jährige unter anderem auf eine aktuelle Ipsos-Studie, wonach sich einige junge Männer wieder traditionelle Rollenbilder und eine "gehorsame" Ehefrau wünschen.

Für Schäfer ist das einfach nicht mehr zeitgemäß, wie sie im Interview mit "BestFans" erklärt. La Mica findet deutliche Worte und sagt spöttisch: "Diese kleinen Gen-Z-Bubis finden doch ohne Google Maps nicht mal ihr eigenes Badezimmer, träumen aber vom gehorsamen Heimchen am Herd?"

Gehorsam hat für die Berlinerin keinen Platz im Alltag, sondern höchstens "im Rahmen eines knallharten Rollenspiels im Schlafzimmer".

Auch beim Thema "Bodycount" sieht Schäfer eine gesellschaftliche Doppelmoral. Während Männer für viele Sexualpartner oft Anerkennung erhielten, würden Frauen dafür weiterhin kritisiert.