Micaela Schäfer im WM-Fieber: Bei dieser Begegnung würde sie "nackt aufs Spielfeld flitzen"

Berlin - Micaela Schäfer (42) hat ihren ganz eigenen Zugang zur Fußball-WM . Bei einem bestimmten Spiel würde die Nacktschnecke laut eigenen Worten blankziehen und auf den Platz stürmen.

Natürlich schlägt auch Micaela Schäfers (42) Herz erst einmal für die deutsche Nationalmannschaft. © Best Fans / Micaela Schäfer

"Ein Finale zwischen beiden wäre mein Untergang - da würde ich glatt nackt aufs Spielfeld flitzen", erklärte Micaela Schäfer im Interview mit "BestFans" und meinte damit ein mögliches Endspiel zwischen Deutschland und Brasilien.

Der Grund: Die gebürtige Leipzigerin ist Halbbrasilianerin und fiebert daher mit beiden Teams mit. "Natürlich schlägt mein Herz mehr für Deutschland", sagte sie im Interview.



Sie liebe die deutsche Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Effizienz, zugleich aber eben auch das "Feuer" und den "Rhythmus" der brasilianischen Mannschaft.

Dass La Mica die Weltmeisterschaft verfolgt, liegt nicht allein an ihrer Fußball-Begeisterung: "Ich schaue mir unglaublich gerne an, wie Männer sich so richtig verausgaben", scherzte sie. Ein festes Lieblingsteam habe sie dabei nicht: "Ich juble immer dem zu, der beim Trikottausch am besten aussieht."

Am liebsten verfolge sie die Spiele beim Public Viewing oder mit Freunden. Und wenn es sportlich einmal nicht so spannend aussehe, sorge sie "mit einem heißen Outfit" für Unterhaltung.