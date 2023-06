Nacktschnecke Micaela Schäfer will an ihrem Ehrentag ihre Ex-Freunde um sich scharen

Berlin - Das Erotik-Model Micaela Schäfer (39) plant eine große Geburtstagsparty. Dazu will sie all ihre verflossenen Liebhaber einladen. Ob das gut geht?

Das Erotik-Model Micaela Schäfer (39) sorgt für Gesprächsstoff. © Screenshot/Instagram/micaela.schaefer.official (Bildmontage)

Am 1. November wird die selbsternannte Nacktschnecke 40 Jahre alt. Den Eintritt in das neue Jahrzehnt möchte Micaela ganz groß feiern und es richtig krachen lassen, wie sie "Bild" gegenüber verriet.

"Ich gebe definitiv zum 40. eine Mega-Sause. Ich will ganz viele Leute einladen, viele Promis, viel Presse, viele Wegbegleiter. Ich habe mir überlegt, ich möchte Leute einladen, mit denen ich in den letzten 40 Jahren eine schöne Zeit hatte."

Zu den vielen Wegbegleitern gehören auch ihre Ex-Freunde, die bei der Mega-Party des Erotik-Stars nicht fehlen dürfen. So wird die Nacktschnecke Felix Steiner einladen, von dem sie seit 2018 getrennt ist. Die beiden hatten gemeinsam an der Reality-Show "Sommerhaus der Stars" teilgenommen, was ihrer Liebesbeziehung jedoch abrupt ein Ende bereitete. Ihr Ex warf ihr damals vor, zu viele intime Details ausgeplaudert zu haben.

Auch ihr Verflossener Klaus Brunmayr soll eine Einladung zu ihrer Mega-Sause erhalten. Mit dem Promi-Koch war das Erotik-Sternchen drei Jahre lang liiert. Die Beziehung scheiterte wohl an seiner Unehrlichkeit.

"Ich stehe mit keinem mehr in Kontakt, deswegen bin ich gespannt, wenn die Einladungen eintrudeln. Ich habe nichts gegen diese Männer und bin eh so ein positiver Mensch. Aber ob die kommen, weiß ich nicht", sagte das Model ehrlich.