Stress bei Micaela Schäfer? "Ich glaube, Patricia findet mich nicht so dolle"

Micaela Schäfer hat eigentlich mit niemandem Stress, wie sie sagt. Doch wie ist die Lage mit Patricia Blanco?

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Berlin - Nacktschnecke Micaela Schäfer (42) macht nicht nur selbst in Reality-Formaten mit, sie schaut sie auch gerne. "Ich mag ja Lästerschwestern. Ich finde das grandios", erzählte die 42-Jährige TAG24 am Rande eines TV-Screenings.

Lächeln nur für die Kameras? Zwar sagte Patricia Blanco (54, l.) Micaela Schäfer (42, M) bei der Premiere von "Die Abrechnung" nicht Hallo, für ein Foto reichte es später dann aber dennoch.
Lächeln nur für die Kameras? Zwar sagte Patricia Blanco (54, l.) Micaela Schäfer (42, M) bei der Premiere von "Die Abrechnung" nicht Hallo, für ein Foto reichte es später dann aber dennoch.  © Joyn/Svenja Blobel

In vielen Shows allerdings würde es nur noch um Streitereien und Stress gehen. Bei ihr selbst sieht es dagegen harmlos aus.

"Ich habe mit eigentlich niemandem wirklich krassen Streit. Es gibt manchmal so Antipathien, wie mit Daniela Büchner (47) oder Patricia Blanco (54), die aber nicht so stark hervorstechen."

Die DJane habe eigentlich kein Problem mit Blanco, andersrum wohl schon. "Ich glaube, Patricia findet mich jetzt nicht so dolle, ich kann es nicht verstehen, weil wir uns wirklich wahnsinnig gut im 'Sommerhaus' verstanden haben."

Sie vermutet, dass es mit der Trennung von Blanco und ihrem Ex Andreas Ellermann (60) zusammenhängen könnte. "Wahrscheinlich hat sie erwartet, dass ich mich für sie entscheide [...], aber ich bin immer sehr neutral."

Micaela Schäfer möchte mit "hardcore Leuten" in neues Format

Mit Kumpel Julian F.M. Stöckel (38) könnte sich Micaela ein Format vorstellen. Der brach allerdings sein letztes nach wenigen Minuten ab.
Mit Kumpel Julian F.M. Stöckel (38) könnte sich Micaela ein Format vorstellen. Der brach allerdings sein letztes nach wenigen Minuten ab.  © Christoph Soeder/dpa

Micaela schließt nicht aus, bald wieder in einem Reality-Format zu sehen sein, habe es damit aber "nicht so eilig".

"Viele sieht man ja gefühlt in jedem zweiten Format, weil sie vielleicht keine andere Einnahmequelle haben."

Die 42-Jährige verdiene ihr Geld aber noch mit anderen Dingen - unter anderem im Erotikbusiness. Mit ihrem derzeitigen Erfolg sei sie rundum zufrieden, möchte daher nicht in "fünf Formaten im Jahr stattfinden".

Sollte sie aber nochmal in ein Format gehen, hat sie schon Wünsche. "Ich würde gerne mit Sam Dylan (40), Julian F.M. Stöckel (38), Matthias Mangiapane (42) in ein Format gehen - also alles die richtig hardcore Leute."

Die "Lästerschwestern" würden laut der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin ihr "Herz auf der Zunge" tragen. Genauso wie "Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69). Das ist Reality mit Anspruch".

Titelfoto: Joyn/Svenja Blobel

