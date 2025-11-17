Stress bei Micaela Schäfer? "Ich glaube, Patricia findet mich nicht so dolle"

Berlin - Nacktschnecke Micaela Schäfer (42) macht nicht nur selbst in Reality-Formaten mit, sie schaut sie auch gerne. "Ich mag ja Lästerschwestern. Ich finde das grandios", erzählte die 42-Jährige TAG24 am Rande eines TV-Screenings.

Lächeln nur für die Kameras? Zwar sagte Patricia Blanco (54, l.) Micaela Schäfer (42, M) bei der Premiere von "Die Abrechnung" nicht Hallo, für ein Foto reichte es später dann aber dennoch. © Joyn/Svenja Blobel

In vielen Shows allerdings würde es nur noch um Streitereien und Stress gehen. Bei ihr selbst sieht es dagegen harmlos aus.

"Ich habe mit eigentlich niemandem wirklich krassen Streit. Es gibt manchmal so Antipathien, wie mit Daniela Büchner (47) oder Patricia Blanco (54), die aber nicht so stark hervorstechen."

Die DJane habe eigentlich kein Problem mit Blanco, andersrum wohl schon. "Ich glaube, Patricia findet mich jetzt nicht so dolle, ich kann es nicht verstehen, weil wir uns wirklich wahnsinnig gut im 'Sommerhaus' verstanden haben."

Sie vermutet, dass es mit der Trennung von Blanco und ihrem Ex Andreas Ellermann (60) zusammenhängen könnte. "Wahrscheinlich hat sie erwartet, dass ich mich für sie entscheide [...], aber ich bin immer sehr neutral."