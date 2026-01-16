Kein Bikini mehr für Micaela Schäfer: "Habe eine Ansage bekommen"
Köln - Micaela Schäfer (42) ist die lebende Nacktschnecke. Doch auf dem roten Teppich bei der Premiere zur aktuellen "Couple Challenge"-Staffel zeigte sich Mica für ihre Verhältnisse recht zugeknüpft. Das hat einen besonderen Grund.
"Es liegt daran, dass ich ungefähr sechsmal auf Instagram gelöscht wurde in den letzten drei Wochen", erzählte die 42-Jährige am TAG24-Mikrofon.
Deswegen reagierte nun ihr Management. "Jetzt habe ich die Ansage bekommen, bitte immer auf Events ein bisschen mehr anhaben. Vielleicht nicht immer im Bikini kommen." Die Richtlinien hätten sich auf der Meta-Plattform geändert.
"Jetzt komme ich hier wie so eine alte Oma." Aber das Erotikmodel scheint sich mit den neuen Outfits angefreundet zu haben, denn: "Alle um mich herum haben ja so viel an."
Schlimmer sei es, "wenn jetzt alle einen auf Michaela Schäfer machen würden". Schaut man sich allerdings ihr Instagram-Profil an, brauchen Fans keine Sorgen haben, dass die 42-Jährige nur noch hochgeschlossen zu sehen ist.
Formattechnisch sei in naher Zukunft erstmal nichts geplant. Laut Micaela sei sie zu teuer - immerhin ist sie seit 2006 seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Business.
Micaela Schäfer lässt sich Format-Teilnahmen teuer bezahlen
"Aber vielleicht sparen Sie jetzt ja auch schon. Jetzt ist Januar. Wenn man jetzt schon immer vielleicht einen Zehner zurücklegt - also einen Zehntausender - vielleicht bin ich ja dann übernächstes Jahr in einem Format", scherzt sie.
Bei "Couple Challenge" wäre sie gerne dabei, hätte mit Freundin Tanja Brockmann (37) auch direkt eine potenzielle Partnerin am Start. Auch wenn sie laut ihrer Aussage "der langsamste Mensch der Welt" sei. Tanjas "Schneckentempo" treibe sie regelmäßig in den Wahnsinn.
"In Spielen sollte sie natürlich schneller sein. Aber ich bin auch ein guter Drill-Instructor."
Den aktuellen Cast finde sie super. "Ich finde es auch toll, dass jemand aus der Erotikbranche dabei ist", kommentiert sie die Teilnahme ihrer Freundin Texas Patti (44).
Titelfoto: Montage: Hannes Albert/dpa, TAG24