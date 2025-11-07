Michael Schanze hat fast 100 Kilo abgenommen: So sieht seine Diät aus
München - Mithilfe von Abnehmspritzen hat Michael Schanze (78) fast 100 Kilo abgenommen. Jetzt hat der "1, 2 oder 3"-Moderator verraten, was bei ihm auf den Tisch kommt.
"Mein Frühstück fällt meistens eher spärlich aus. Ich arbeite oft bis weit in die Nacht hinein an meiner Musik, da bin ich am kreativsten. Und deshalb steht bei mir morgens ein Naturjoghurt mit frischen Früchten auf dem Tisch. Gestern waren es Trauben, die mir der Lieferdienst vom Supermarkt gebracht hat", erzählt der 78-Jähriger der "Bild".
Sein Mittagessen kocht er sich meist selbst. "Gestern war es Blumenkohl mit etwas Soße, dazu Salat und maximal ein oder zwei Kartöffelchen."
Am Abend gibt's bei Schanze Gemüse mit Rindfleisch oder Fisch. "Gerne auch mal Spinat mit Spiegelei. Dazu dann wieder ein paar Kartoffeln", erzählt er.
Im Juni hatte Schanze erzählt, dass er seit Anfang 2023 sein Gewicht von 198 Kilogramm auf 125 Kilogramm reduziert habe. Mittlerweile wiegt er laut "Bild" nur noch 102 Kilo.
Michael Schanze spürt Nebenwirkungen von Abnehmspritzen: "Schmecke nichts mehr"
Abnehmspritzen halfen dem TV-Star bei seinem Kampf gegen die Kilos. Doch durch das Medikament hat der Entertainer seinen Geschmackssinn verloren. "Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate", berichtet Schanze.
Inzwischen komponiert er Musicals. Die Lebensgefährtin des in Tutzing geborenen Entertainers, Uschi Köhl, starb im vergangenen Jahr im Alter von 70 Jahren. Er fand sie tot in seinem Wintergarten.
Titelfoto: Horst Ossinger/dpa