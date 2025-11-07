Michael Schanze hat fast 100 Kilo abgenommen: So sieht seine Diät aus

München - Mithilfe von Abnehmspritzen hat Michael Schanze (78) fast 100 Kilo abgenommen. Jetzt hat der "1, 2 oder 3"-Moderator verraten, was bei ihm auf den Tisch kommt.

Michael Schanze (78) hat den Kilos den Kampf angesagt. © Horst Ossinger/dpa

"Mein Frühstück fällt meistens eher spärlich aus. Ich arbeite oft bis weit in die Nacht hinein an meiner Musik, da bin ich am kreativsten. Und deshalb steht bei mir morgens ein Naturjoghurt mit frischen Früchten auf dem Tisch. Gestern waren es Trauben, die mir der Lieferdienst vom Supermarkt gebracht hat", erzählt der 78-Jähriger der "Bild".

Sein Mittagessen kocht er sich meist selbst. "Gestern war es Blumenkohl mit etwas Soße, dazu Salat und maximal ein oder zwei Kartöffelchen."

Am Abend gibt's bei Schanze Gemüse mit Rindfleisch oder Fisch. "Gerne auch mal Spinat mit Spiegelei. Dazu dann wieder ein paar Kartoffeln", erzählt er.

Im Juni hatte Schanze erzählt, dass er seit Anfang 2023 sein Gewicht von 198 Kilogramm auf 125 Kilogramm reduziert habe. Mittlerweile wiegt er laut "Bild" nur noch 102 Kilo.