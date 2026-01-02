Schon über 30.000 Bäume im "Fame Forest": Hier wird aus Konzerten ein ganzer Wald

Hamburg - Mit Smudo (57) und Sasha (53) fing im Herbst 2019 alles an. Sie haben im Hamburger Fame Forest, also im Wald der Berühmten, die ersten Bäume gepflanzt. Und seitdem sind Tausende dazugekommen. Denn die "Barclays Arena" in Hamburg pflanzt für jede Veranstaltung einen Baum.

Niels Kristian Hansen (l-r), Kristoffer Hünecke, Johannes Strate und Jakob Sinn von der Band Revolverheld stehen im Fame Forest neben ihrem frisch gepflanzten Walnussbaum. © Marcus Brandt/dpa

Die Liste der prominenten Baumpaten ist entsprechend beeindruckend: Udo Lindenberg (79), die Band a-ha, Lionel Richie (67), Helene Fischer (41), Michael Bublé (50), James Blunt (51), Sarah Connor (45), die Band Kiss, Elton John (78), 50 Cent (50), Hans Zimmer (68) und so weiter. Sie alle haben nun einen Fame-Forest-Award und einen Baum im Norden.

Der Fame Forest ist - auch dank weiterer Baumspenden - so schnell gewachsen, dass für das Projekt längst weitere Flächen dazu gepachtet werden konnten. Und so sind in den vergangenen sechs Jahren in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein kleine Wälder gewachsen.

"Mehr als 30.000 Bäume stehen mittlerweile an acht Standorten. Wir haben rund 60 Hektar Fläche und es kommt auch laufend etwas dazu", sagte Jan Schierhorn, der neben dem "Fame Forest" auch die Initiative "Das Geld hängt an den Bäumen" gegründet hat.

Er hat das Projekt gemeinsam mit der zur Anschutz Entertainment Group (AEG) gehörenden Hamburger Barclays Arena auf die Beine gestellt. Sein Team, darunter viele Menschen mit körperlichen, mentalen oder psychischen Einschränkungen, pflanzt die Bäume - manchmal sogar gemeinsam mit den prominenten Baumpaten. Zuletzt hatte die Band Revolverheld im Fame Forest mit angepackt und "ihren" Baum in die Erde gebracht.

In den vergangenen Jahren sind neben den kleinen Mischwäldern aus Wildbuchen, Stieleichen, Apfelbäumen und Holundersträuchern im Rahmen des Umweltschutz-Projektes auch Wildblumenwiesen und Knicks angelegt, Streuobstwiesen gepachtet und gepflegt sowie Nisthilfen für Insekten und Bienenstöcke aufgestellt worden.

Dafür arbeitet das Team auch mit Förstern, den regionalen Wasserversorgern, Landwirten und Umweltschutz-Organisationen zusammen.