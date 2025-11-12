Alle Parteien in Berufung! Schumi-Erpressung wird neu aufgerollt

Wuppertal - Der Fall der versuchten Erpressung der Familie Schumacher wird ab diesem Freitag am Wuppertaler Landgericht neu aufgerollt.

Der Erpressungs-Fall rund um die Familie Schumacher geht in die nächste Runde. (Archivbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Nachdem sowohl die Nebenklägerin als auch die drei Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt hatten, steht das Trio nun erneut vor Gericht.

Fünf Verhandlungstermine sind bis Anfang Dezember angesetzt. Ziel der Familie Schumacher als Nebenkläger ist es, dass ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter (54) nicht als Gehilfe, sondern als Mittäter zu einer höheren Strafe verurteilt wird.

Die Schumachers waren mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos erpresst worden. Sie sollten 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren 900 Bilder und fast 600 Videos der Familie sowie die digitalisierte Krankenakte von Michael Schumacher (56) sichergestellt worden. Eine Festplatte blieb verschwunden.

Der frühere Formel-1-Rennfahrer wird seit seinem schweren Ski-Unfall 2013 von seiner Familie und deren Mitarbeitern von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.