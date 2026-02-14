"Dschingis Khan"-Frontmann "unerwartet" mit 75 Jahren gestorben

Meißen/Bodensee - Die Ohrwürmer "Moskau" und "Dschingis Khan" laufen noch heute auf 70er- und 80er-Partys rauf und runter. Doch nun ist die Stimme des Gründers und Frontmanns der Kultband "Dschingis Khan", Wolfgang Heichel, für immer verstummt.

Wolfgang Heichel (†75) trat auch nach der Band-Auflösung noch als "Dschingis Khan" auf. © IMAGO / Charles Yunck

Wie sein Management auf der Instagram-Seite des Sängers am Donnerstag bekannt gab, ist Heichel bereits am 20. Januar im Alter von 75 Jahren gestorben. "Der Khan von 'Dschingis Khan' klopfte an die Himmelstür und trat ein. Aber er lebt in seiner Musik weiter", heißt es in dem Beitrag. Demnach sei die 70er-Musikikone "unerwartet" in ihrem Haus verschieden.

Heichel wurde am 4. November 1950 im sächsischen Meißen geboren. Im Alter von drei Jahren zog er mit seiner Familie nach West-Berlin, später nach Melsungen bei Kassel.

Nach mehreren abgebrochenen Studiengängen widmete sich der gebürtige Sachse verstärkt der Musik. 1979 wurde die Band "Dschingis Khan" gegründet und vom Hitproduzenten Ralph Siegel (80) zusammengestellt.

Mit ihren beiden Hits "Moskau" und "Dschingis Khan" feierte die Band, die aus zwei Frauen und vier Männern bestand, nationale und internationale Erfolge.