Als ihr Handy aufleuchtet: Bildschirm von Corinna zeigt Foto von Michael Schumacher

Givrins (Schweiz) - Gleich zwei Goldmedaillen räumte Gina Schumacher (28) jüngst bei der Reining-WM in Givrins ab. Im Rahmen der Siegerehrung rückte jedoch das Handy von Mama Corinna (56) in den Fokus!

Corinna und Michael Schumacher (beide 56) gehen seit 1991 gemeinsam durchs Leben. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Westernreit-Wettbewerb fand diesmal auf der familieneigenen "CS Ranch" in der Schweiz statt, die nur rund zehn Autominuten vom Schumi-Anwesen in Gland entfernt liegt. Für Tochter Gina wurde das Heimspiel zum absoluten Megaerfolg.

Sowohl im Team also auch in der Einzel-Konkurrenz stand die 28-Jährige am Ende ganz oben auf dem Treppchen - und das nur 17 Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Der emotionalste Moment kam jedoch still, unbewusst und beinahe unbemerkt, wie "Bild" aufdeckte.

Als Corinna beim gemeinsamen Familienfoto mit Gina, Schwiegervater Rolf und dessen Partnerin Barbara Stahl eine Nachricht auf ihr Handy bekommt, wird das Display hell und offenbart ein privates Detail: ein Bild von Ehemann Michael (56).

Das Porträt zeigt den Formel-1-Rekordchampion in Schwarz-Weiß, vermutlich aus einer Zeit vor seinem schweren Unfall Ende 2013. Ein Fan-Kommentar im Netz bringt es auf den Punkt: "Schumi ist immer dabei – im Herzen und auf dem Handy."